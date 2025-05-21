https://ria.ru/20250521/trevoga-2018149499.html
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 21.05.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:22:00+03:00
2025-05-21T01:22:00+03:00
2025-05-21T01:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотного воздушного судна