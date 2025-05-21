https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018318276.html

Спецоперация, 21 мая: ПВО сбила за сутки более 230 дронов ВСУ над Россией

Спецоперация, 21 мая: ПВО сбила за сутки более 230 дронов ВСУ над Россией - РИА Новости, 21.05.2025

Спецоперация, 21 мая: ПВО сбила за сутки более 230 дронов ВСУ над Россией

Украинские войска потеряли за минувшие сутки около 1305 военнослужащих, четыре танка, средства ПВО сбили в среду более 230 украинских дронов над регионами... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:16:00+03:00

2025-05-21T18:16:00+03:00

2025-05-21T18:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки около 1305 военнослужащих, четыре танка, средства ПВО сбили в среду более 230 украинских дронов над регионами России, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области. ВСУ потеряли за сутки около 1305 военных Украинские войска потеряли за сутки около 1305 военнослужащих, четыре танка, говорится в сводке Минобороны РФ. Нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 236 беспилотников, в том числе 162 - вне зоны проведения спецоперации. ПВО сбила 232 БПЛА за сутки на регионами России Российская ПВО ночью уничтожила 127 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Над Брянской областью был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря. Утром средства ПВО сбили 16 беспилотников над Орловской областью, над Брянской - 10, над Курской - шесть. С 8.00 до 11.30 мск уничтожено 30 беспилотников над территорией Орловской области, три – над территорией Рязанской области, два – над территорией Курской области и по одному - над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым. С 11.30 до 15.00 мск российские средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Брянской областями и Московским регионом. Путин заявил в Курской области, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы Президент России Владимир Путин накануне посетил с рабочей поездкой Курскую область. Он заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы. Президент поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника. Президент поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Песков: работа над меморандумом России и Украины идет динамично Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, большая часть работы по меморандуму РФ и Украины ведется в дискретном режиме и не должна быть открыта публике. Песков уточнил, что перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. Агент Киева, собиравший данные о ПВО, задержан в Калужской области Мужчина, помогавший спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию, задержан в Калужской области, возбуждено дело о государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержан гражданин России, 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, злоумышленник с сентября 2023 года через Telegram установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. В процессе общения "задержанный выразил согласие на оказание помощи иностранному государству и выполнял задания по установлению мест нахождения систем противовоздушной обороны Минобороны России в Калужской области", отметили в ФСБ. Кроме того, в его телефоне обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций, в ходе которой обсуждались планы по организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации.

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https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html

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