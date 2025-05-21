https://ria.ru/20250521/soglashenie-2018263954.html

Самарская область и провинция Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Самарская область и провинция Китая подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 21.05.2025

Самарская область и провинция Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Самарской области и власти провинции Цзянси Китайской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:01:00+03:00

2025-05-21T15:01:00+03:00

2025-05-21T15:20:00+03:00

самарская область

китай

цзянси

вячеслав федорищев

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САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Правительство Самарской области и власти провинции Цзянси Китайской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. В среду в Казани под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошло V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы". В мероприятии приняли участие заместитель государственного совета КНР Чжан Гоцин, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также 14 российских и шесть китайских регионов. На заседании обсуждались перспективы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Самарскую область представила делегация во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. "В ходе мероприятия было подписано соглашение между правительством Самарской области и народным правительством провинции Цзянси КНР об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Федорищев подчеркнул важность подписанного документа. "Видим, что это не просто рамочное соглашение, а действительно возможность расширить наше взаимодействие", - отметил губернатор. В своем докладе на совете Федорищев сообщил, что Китай занимает первое место по объему импортных поставок и шестое место по экспорту продукции. Глава Самарской области выразил уверенность, что есть возможности для дальнейшего наращивания экономического потенциала двух сторон. "Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления. В частности, в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий", - сказал Федорищев. Также губернатор пригласил китайские компании поучаствовать в приоритетных инвестиционных проектах Самарской области. "Например, в проекте по организации производства ксантановой камеди – востребованного компонента, применяемого в нефтедобыче. Еще одно из стратегических направлений – наращивание кластера медицинских и фармацевтических технологий. Здесь мы приглашаем китайские компании для участия в проекте по созданию фармацевтических производств, направленных на удовлетворение растущего спроса на лекарственные средства... Видим большую потенциальную возможность во взаимодействии в сфере беспилотных систем", - отметил губернатор Самарской области.

https://ria.ru/20250516/volga-2017487569.html

https://ria.ru/20250506/poliplast-2015392903.html

самарская область

китай

цзянси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, китай, цзянси, вячеслав федорищев