https://ria.ru/20250521/rudenya-2018341596.html

Руденя: два промышленных парка появятся в Тверской области

Руденя: два промышленных парка появятся в Тверской области - РИА Новости, 21.05.2025

Руденя: два промышленных парка появятся в Тверской области

Создание двух инновационно-промышленных парков в городах Торжок и Лихославль обсудили на заседании совета по инвестиционной политике и развитию... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:51:00+03:00

2025-05-21T19:51:00+03:00

2025-05-21T19:51:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Создание двух инновационно-промышленных парков в городах Торжок и Лихославль обсудили на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства. Заседание провел губернатор Игорь Руденя. На нем были приняты решения по реализации в регионе инвестиционных проектов. "В Тверской области благодаря активной работе наших предприятий по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета объем валового регионального продукта с начала 2022 года увеличился почти в 1,5 раза. Эта задача выполнена при участии наших предприятий и бизнеса. Сейчас в Тверской области реализуются и планируются к реализации 111 проектов с общим объемом инвестиций более 285 миллиардов рублей и созданием свыше 27 тысяч рабочих мест", – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. Инвесторам оказывают комплексную поддержку в развитии действующих и открытии новых предприятий. Так, расширяется география территорий с особыми условиями ведения бизнеса. На заседании рассмотрено создание двух новых площадок – промпарков в Торжке и Лихославля площадью около 25 гектаров каждый. За счет работы парков в Тверской области создадут более 10 новых производств, свыше 1 тысячи рабочих мест, привлечено порядка 14 миллиардов рублей инвестиций. Руденя подчеркнул, что при создании площадок ведомствам и главам муниципалитетов необходимо обустроить коммуникации и удобные подъезды. Также им предстоит проработать вопросы подготовки кадров исходя из специализации размещенных на площадках предприятий, а также ввода социальной инфраструктуры, нового жилья для сотрудников и их семей. Участникам совета представили заявки от первых резидентов создаваемых промышленных парков. В Торжке ООО "Инсотех" к 2027 году планирует запуск завода по производству стеклоомывающей жидкости и реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Производственные мощности составят до 50 тысяч тонн ежегодно. В Лихославле ООО "НПС Скоростные технологии-Т" планирует выпускать усиленные железобетонные плиты с проектной мощностью более 131 тысячи кубометров железобетона и свыше 50 тысяч сварочных единиц в год. Три производства планируется открыть в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс". Одно из них – завод ООО "ГК ВСК" по выпуску оборудования и компонентов для топливно-энергетического комплекса, нефтегазодобывающей отрасли и ледокольного флота. ООО "Гладиатор Мототехника" в ОЭЗ "Эммаусс" реализует проект, развивающий компетенции в сфере производства квадроциклов, включая снегоболотоходы. В 2030 году при выходе на проектную мощность планируется изготавливать более 10 тысяч единиц техники. Еще один проект в "Эммауссе" предполагает открытие завода по выпуску ограждающих конструкций, используемых в том числе при строительстве крупных инфраструктурных объектов. ООО "Фронтсайд ОЭЗ" будет производить такие элементы на основе сэндвич-панелей – всего свыше 800 тысяч квадратных метров к 2030 году. На площадке "Боровлево-3" ООО "МолдКрафт" до 2028 года введет завод по выпуску импортозамещающих компонентов для отечественного машиностроения – комплектующих для пресс-форм и штампов. Предприятие уже работает в кооперации с действующими тверскими производствами ДКС, "Марс", "Метавр", "Тверьстроймаш" и другими. Представленные проекты, которые будут реализовываться на площадках "Эммаусс" и "Боровлево-3", обеспечат создание более 280 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250521/rudenya-2018280429.html

https://ria.ru/20250520/rudenya-2018114217.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область