https://ria.ru/20250521/rudenya-2018280429.html

Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области

Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области - РИА Новости, 21.05.2025

Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в формате делового завтрака провел встречу с представителями бизнес-сообщества и общественных объединений,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:56:00+03:00

2025-05-21T15:56:00+03:00

2025-05-21T15:56:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018278821_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_70c651850abc352c6bcea921404b62d5.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в формате делового завтрака провел встречу с представителями бизнес-сообщества и общественных объединений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Обсуждение актуальных вопросов поддержки бизнеса в регионе, ключевых тенденций в экономике прошло в преддверии Дня российского предпринимателя, который будет отмечаться 26 мая. Перед началом обсуждения губернатор поздравил предпринимателей региона с предстоящим праздником. "Предпринимательство – это, прежде всего, ответственность, риски, серьезные решения, потому что в ваших руках находятся не только отрасли, которые вы представляете на территории Тверской области, но и судьбы семей сотрудников, которые у вас работают. Сегодня мы уверенно выдерживаем санкции и, бесспорно, это заслуга ваших трудовых коллективов", - сказал Руденя. На встрече речь шла о планах по инвестиционной деятельности, импортозамещении, расширении производств, обеспечении предприятий инженерной инфраструктурой, развитии кадрового потенциала, создании рабочих мест для коренного населения, применении высоких технологий в бизнесе. На региональном уровне приоритетной задачей остается системная поддержка бизнеса в развитии и создании предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, формируют основу для технологического лидерства и устойчивого развития региона и страны. В условиях роста ключевой ставки через региональные фонды развития промышленности и содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства увеличены объемы предоставления бизнесу льготных займов. За прошлый год суммарный объем такой поддержки предприятий и компаний Тверской области составил рекордную сумму – более 5,5 миллиарда рублей. В Тверской области существенно расширены возможности для реализации инвестиционных проектов на территории промышленных парков и особых экономических зон, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. Их резиденты получают доступ к широкому спектру преференций со стороны государства, включая предоставление земельных участков и налоговых льгот. Ключевым остается решение вопроса кадрового дефицита. Глава региона подчеркнул: принципиально важно, чтобы рабочие места занимали не трудовые мигранты, а коренное население Верхневолжья, в том числе молодежь. Ежегодно для обеспечения предприятий молодыми специалистами увеличивается количество бюджетных и целевых мест в колледжах региона. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" совместно с ведущими предприятиями в системе среднего профессионального образования созданы образовательно-производственные кластеры по отраслям машиностроения, сельского хозяйства, строительства.

https://ria.ru/20250520/rudenya-2018114217.html

https://ria.ru/20250520/rudenya-2018030797.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверская область