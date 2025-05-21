https://ria.ru/20250521/rudenya-2018280429.html
Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области
Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области - РИА Новости, 21.05.2025
Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в формате делового завтрака провел встречу с представителями бизнес-сообщества и общественных объединений,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:56:00+03:00
2025-05-21T15:56:00+03:00
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тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в формате делового завтрака провел встречу с представителями бизнес-сообщества и общественных объединений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Обсуждение актуальных вопросов поддержки бизнеса в регионе, ключевых тенденций в экономике прошло в преддверии Дня российского предпринимателя, который будет отмечаться 26 мая. Перед началом обсуждения губернатор поздравил предпринимателей региона с предстоящим праздником. "Предпринимательство – это, прежде всего, ответственность, риски, серьезные решения, потому что в ваших руках находятся не только отрасли, которые вы представляете на территории Тверской области, но и судьбы семей сотрудников, которые у вас работают. Сегодня мы уверенно выдерживаем санкции и, бесспорно, это заслуга ваших трудовых коллективов", - сказал Руденя. На встрече речь шла о планах по инвестиционной деятельности, импортозамещении, расширении производств, обеспечении предприятий инженерной инфраструктурой, развитии кадрового потенциала, создании рабочих мест для коренного населения, применении высоких технологий в бизнесе. На региональном уровне приоритетной задачей остается системная поддержка бизнеса в развитии и создании предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, формируют основу для технологического лидерства и устойчивого развития региона и страны. В условиях роста ключевой ставки через региональные фонды развития промышленности и содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства увеличены объемы предоставления бизнесу льготных займов. За прошлый год суммарный объем такой поддержки предприятий и компаний Тверской области составил рекордную сумму – более 5,5 миллиарда рублей. В Тверской области существенно расширены возможности для реализации инвестиционных проектов на территории промышленных парков и особых экономических зон, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. Их резиденты получают доступ к широкому спектру преференций со стороны государства, включая предоставление земельных участков и налоговых льгот. Ключевым остается решение вопроса кадрового дефицита. Глава региона подчеркнул: принципиально важно, чтобы рабочие места занимали не трудовые мигранты, а коренное население Верхневолжья, в том числе молодежь. Ежегодно для обеспечения предприятий молодыми специалистами увеличивается количество бюджетных и целевых мест в колледжах региона. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" совместно с ведущими предприятиями в системе среднего профессионального образования созданы образовательно-производственные кластеры по отраслям машиностроения, сельского хозяйства, строительства.
https://ria.ru/20250520/rudenya-2018114217.html
https://ria.ru/20250520/rudenya-2018030797.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Тверской области
Игорь Руденя встретился на деловом завтраке с бизнес-сообществом Верхневолжья
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду в формате делового завтрака провел встречу с представителями бизнес-сообщества и общественных объединений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обсуждение актуальных вопросов поддержки бизнеса в регионе, ключевых тенденций в экономике прошло в преддверии Дня российского предпринимателя, который будет отмечаться 26 мая.
Перед началом обсуждения губернатор поздравил предпринимателей региона с предстоящим праздником.
"Предпринимательство – это, прежде всего, ответственность, риски, серьезные решения, потому что в ваших руках находятся не только отрасли, которые вы представляете на территории Тверской области, но и судьбы семей сотрудников, которые у вас работают. Сегодня мы уверенно выдерживаем санкции и, бесспорно, это заслуга ваших трудовых коллективов", - сказал Руденя.
На встрече речь шла о планах по инвестиционной деятельности, импортозамещении, расширении производств, обеспечении предприятий инженерной инфраструктурой, развитии кадрового потенциала, создании рабочих мест для коренного населения, применении высоких технологий в бизнесе.
На региональном уровне приоритетной задачей остается системная поддержка бизнеса в развитии и создании предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, формируют основу для технологического лидерства и устойчивого развития региона и страны.
В условиях роста ключевой ставки через региональные фонды развития промышленности и содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства увеличены объемы предоставления бизнесу льготных займов.
За прошлый год суммарный объем такой поддержки предприятий и компаний Тверской области составил рекордную сумму – более 5,5 миллиарда рублей.
В Тверской области существенно расширены возможности для реализации инвестиционных проектов на территории промышленных парков и особых экономических зон, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. Их резиденты получают доступ к широкому спектру преференций со стороны государства, включая предоставление земельных участков и налоговых льгот.
Ключевым остается решение вопроса кадрового дефицита. Глава региона подчеркнул: принципиально важно, чтобы рабочие места занимали не трудовые мигранты, а коренное население Верхневолжья, в том числе молодежь.
Ежегодно для обеспечения предприятий молодыми специалистами увеличивается количество бюджетных и целевых мест в колледжах региона. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" совместно с ведущими предприятиями в системе среднего профессионального образования созданы образовательно-производственные кластеры по отраслям машиностроения, сельского хозяйства, строительства.