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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:00:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

общество

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.44 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, аэропорт "жуковский"