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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
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16:00 21.05.2025 (обновлено: 16:01 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018281766.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:00:00+03:00
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.44 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, аэропорт "жуковский"
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Аэропорт "Жуковский"
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Росавиация: в Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.44 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбществоАэропорт "Жуковский"
 
 
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