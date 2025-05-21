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Москва и Магадан договорились о совместном развитии промышленности - РИА Новости, 21.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:00 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prompotentsial-2018123234.html
Москва и Магадан договорились о совместном развитии промышленности
Москва и Магадан договорились о совместном развитии промышленности - РИА Новости, 21.05.2025
Москва и Магадан договорились о совместном развитии промышленности
Москва поделится с Магаданской областью опытом поддержки промышленного сектора, подготовки кадров для современного производства, развития особых экономических... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:00:00+03:00
2025-05-21T08:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
магаданская область
промышленность
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Москва поделится с Магаданской областью опытом поддержки промышленного сектора, подготовки кадров для современного производства, развития особых экономических зон (ОЭЗ), промтуризма и другими практиками, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Исторически Москва – центр отечественной промышленности, где действуют ключевые предприятия, определяющие вектор развития отечественной индустрии. За многие годы столица накопила уникальный опыт в промышленной политике, который сегодня успешно ускоряет внедрение инноваций для достижения национальных целей. Так, правительство Москвы, правительство Магаданской области и Минпромторг России приняли план реализации совместной программы по развитию промышленного потенциала Магаданской области в 2025 году", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в план вошли мероприятия, которые направлены на развитие индустриального сектора региона при поддержке столицы.Так, для развития экономики Магаданской области Москва поделится опытом в реализации и регуляторике мер поддержки промышленных компаний, укрепит связи предприятий двух субъектов России, а также расскажет о практике развития ОЭЗ "Технополис Москва" – флагмана высокотехнологичной промышленности города.По словам министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирины Пеньевской, регион признателен команде московского правительства за реализацию программы наставничества в сфере промышленной политики. Она надеется, что совместная работа принесет положительный эффект, даст импульс для развития потенциала Магаданской области в сфере промышленности и поспособствует реализации проектов общего развития регионов.В рамках сотрудничества пройдут мероприятия по развитию кадрового потенциала. Так, на промышленных предприятиях состоятся производственные практики и стажировки, школьники и студенты колледжей поучаствуют в профориентационных мероприятиях. Планируется запуск молодежных образовательных программ и промышленных треков в рамках выставок и конференций регионального правительства.
https://ria.ru/20250519/liksutov-2017857954.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , магаданская область, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Магаданская область, Промышленность
Москва и Магадан договорились о совместном развитии промышленности

Москва поделится с Магаданской областью опытом развития промпотенциала

© Фото : Пресс-служба ДИППМосква стала наставником Магаданской области по развитию промпотенциала
Москва стала наставником Магаданской области по развитию промпотенциала - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Москва поделится с Магаданской областью опытом поддержки промышленного сектора, подготовки кадров для современного производства, развития особых экономических зон (ОЭЗ), промтуризма и другими практиками, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Исторически Москва – центр отечественной промышленности, где действуют ключевые предприятия, определяющие вектор развития отечественной индустрии. За многие годы столица накопила уникальный опыт в промышленной политике, который сегодня успешно ускоряет внедрение инноваций для достижения национальных целей. Так, правительство Москвы, правительство Магаданской области и Минпромторг России приняли план реализации совместной программы по развитию промышленного потенциала Магаданской области в 2025 году", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что в план вошли мероприятия, которые направлены на развитие индустриального сектора региона при поддержке столицы.
Так, для развития экономики Магаданской области Москва поделится опытом в реализации и регуляторике мер поддержки промышленных компаний, укрепит связи предприятий двух субъектов России, а также расскажет о практике развития ОЭЗ "Технополис Москва" – флагмана высокотехнологичной промышленности города.
По словам министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирины Пеньевской, регион признателен команде московского правительства за реализацию программы наставничества в сфере промышленной политики. Она надеется, что совместная работа принесет положительный эффект, даст импульс для развития потенциала Магаданской области в сфере промышленности и поспособствует реализации проектов общего развития регионов.
В рамках сотрудничества пройдут мероприятия по развитию кадрового потенциала. Так, на промышленных предприятиях состоятся производственные практики и стажировки, школьники и студенты колледжей поучаствуют в профориентационных мероприятиях. Планируется запуск молодежных образовательных программ и промышленных треков в рамках выставок и конференций регионального правительства.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМагаданская областьПромышленность
 
 
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