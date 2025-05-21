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Продукцию около 300 компаний проекта "Сделано в Москве" покажут в "Манеже" - РИА Новости, 21.05.2025
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Культура
 
15:42 21.05.2025 (обновлено: 16:28 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/produktsiya-2018274413.html
Продукцию около 300 компаний проекта "Сделано в Москве" покажут в "Манеже"
Продукцию около 300 компаний проекта "Сделано в Москве" покажут в "Манеже" - РИА Новости, 21.05.2025
Продукцию около 300 компаний проекта "Сделано в Москве" покажут в "Манеже"
В VI Московской неделе интерьера и дизайна примут участие рекордное количество столичных компаний – порядка 600 производителей текстиля, декора, товаров для... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:42:00+03:00
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культура
москва
манеж
продукция
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В VI Московской неделе интерьера и дизайна примут участие рекордное количество столичных компаний – порядка 600 производителей текстиля, декора, товаров для ремонта, из них около 300 – участники проекта "Сделано в Москве", сообщает пресс-служба организаторов. Мероприятие пройдет в ЦВЗ "Манеж". "Московская неделя интерьера и дизайна – одно из ключевых мероприятий отрасли, которое помогает отечественным компаниям не только обмениваться опытом и расширять деловые связи, но и находить новых клиентов, масштабировать производство и продвигать свою продукцию на рынке. С каждым сезоном расширяются список и география компаний-участников, растет ассортимент современных и инновационных решений для развития отрасли. В этом году выставка, посвященная теме природы в обустройстве пространства, соберет рекордное количество столичных компаний – около 600 производителей текстиля, декора, товаров для ремонта. Из них порядка 300 – участники проекта “Сделано в Москве”", — отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, ее слова приводятся на сайте столичной мэрии. В этом году экспозиция выставки посвящена осмыслению темы природы в дизайне. Представленные на ней решения покажут, как гармонично использовать натуральные материалы, природные формы и текстуры в оформлении интерьера. Центральное место на выставке займет стенд "Сделано в Москве", который украсит яркий воздушный шар, что отразит идею городских мер поддержки, помогающих столичному бизнесу мыслить масштабно и реализовывать самые неординарные креативные идеи. Посетители выставки смогут в полной мере оценить красоту и новаторство московской индустрии интерьера и дизайна, а также приобрести локальные товары на маркете, который будет представлен на стенде. На нем будут показаны более 50 столичных компаний. Гости смогут познакомиться с мебелью компании IVASA, текстильными изделиями от Mollen, Divnaya iva, Lanima Home, керамикой от WILD ONE, ANZEN, La Palme, Julia Kaptur и другими предметами интерьера от столичных брендов-участников проекта "Сделано в Москве". Впервые на стенде будут представлены высокотехнологичные решения от российских компаний-участников Московского инновационного кластера. Они дополнят общую экспозицию и позволят сформировать пространство в стиле "Бионика", которое олицетворяет симбиоз природы и технологий. В числе представленных новинок: текстиль из ультратонких натуральных древесных волокон, подходящий для интерьерного дизайна, гибкие каменные панели, объединяющие природную красоту материала с удобством перевозки и установки, увлажнитель воздуха, работающий на принципе естественного испарения морской воды и способствующий улучшению микроклимата помещения благодаря эффекту ионизации, российский обогреватель с прозрачной нагревательной панелью от компании. Кроме того, на выставке будет представлен стенд Агентства креативных индустрий, который станет маркетом предметного дизайна с общей концепцией "Эко-невидаль!", сочетающей в себе современность и русский стиль. На стенде будут показаны московские бренды, которые специализируются на эко-дизайне и используют в производстве продукции натуральные и экологичные материалы, а также активно применяют инновационные технологии.
https://ria.ru/20250521/vystavka-2018218301.html
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москва, манеж, продукция
Культура, Москва, Манеж, продукция
Продукцию около 300 компаний проекта "Сделано в Москве" покажут в "Манеже"

Продукцию порядка 300 компаний проекта "Сделано в Москве" представят в "Манеже"

© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаМосковская неделя интерьера и дизайна
Московская неделя интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
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Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В VI Московской неделе интерьера и дизайна примут участие рекордное количество столичных компаний – порядка 600 производителей текстиля, декора, товаров для ремонта, из них около 300 – участники проекта "Сделано в Москве", сообщает пресс-служба организаторов.
Мероприятие пройдет в ЦВЗ "Манеж".
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"Московская неделя интерьера и дизайна – одно из ключевых мероприятий отрасли, которое помогает отечественным компаниям не только обмениваться опытом и расширять деловые связи, но и находить новых клиентов, масштабировать производство и продвигать свою продукцию на рынке. С каждым сезоном расширяются список и география компаний-участников, растет ассортимент современных и инновационных решений для развития отрасли. В этом году выставка, посвященная теме природы в обустройстве пространства, соберет рекордное количество столичных компаний – около 600 производителей текстиля, декора, товаров для ремонта. Из них порядка 300 – участники проекта “Сделано в Москве”", — отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома, ее слова приводятся на сайте столичной мэрии.
В этом году экспозиция выставки посвящена осмыслению темы природы в дизайне. Представленные на ней решения покажут, как гармонично использовать натуральные материалы, природные формы и текстуры в оформлении интерьера.
Центральное место на выставке займет стенд "Сделано в Москве", который украсит яркий воздушный шар, что отразит идею городских мер поддержки, помогающих столичному бизнесу мыслить масштабно и реализовывать самые неординарные креативные идеи. Посетители выставки смогут в полной мере оценить красоту и новаторство московской индустрии интерьера и дизайна, а также приобрести локальные товары на маркете, который будет представлен на стенде.
На нем будут показаны более 50 столичных компаний. Гости смогут познакомиться с мебелью компании IVASA, текстильными изделиями от Mollen, Divnaya iva, Lanima Home, керамикой от WILD ONE, ANZEN, La Palme, Julia Kaptur и другими предметами интерьера от столичных брендов-участников проекта "Сделано в Москве".
Впервые на стенде будут представлены высокотехнологичные решения от российских компаний-участников Московского инновационного кластера. Они дополнят общую экспозицию и позволят сформировать пространство в стиле "Бионика", которое олицетворяет симбиоз природы и технологий.
В числе представленных новинок: текстиль из ультратонких натуральных древесных волокон, подходящий для интерьерного дизайна, гибкие каменные панели, объединяющие природную красоту материала с удобством перевозки и установки, увлажнитель воздуха, работающий на принципе естественного испарения морской воды и способствующий улучшению микроклимата помещения благодаря эффекту ионизации, российский обогреватель с прозрачной нагревательной панелью от компании.
Кроме того, на выставке будет представлен стенд Агентства креативных индустрий, который станет маркетом предметного дизайна с общей концепцией "Эко-невидаль!", сочетающей в себе современность и русский стиль. На стенде будут показаны московские бренды, которые специализируются на эко-дизайне и используют в производстве продукции натуральные и экологичные материалы, а также активно применяют инновационные технологии.
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