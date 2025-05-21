https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html

"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине

"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 21.05.2025

"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине

Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:02:00+03:00

2025-05-21T15:02:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

виктор янукович

андрей портнов (политик)

мадрид

артем дмитрук

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними всеми нам известными бесами из офиса на Банковой", — написал он.Как отметил депутат, киевский режим убивает тех, кто говорит правду, из-за страха разоблачения."Это режим террора. Это режим смерти. Это режим Зеленского. Зеленский — террорист и убийца", — заключил Дмитрук.Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html

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