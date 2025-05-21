https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:02:00+03:00
2025-05-21T15:02:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
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артем дмитрук
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними всеми нам известными бесами из офиса на Банковой", — написал он.Как отметил депутат, киевский режим убивает тех, кто говорит правду, из-за страха разоблачения."Это режим террора. Это режим смерти. Это режим Зеленского. Зеленский — террорист и убийца", — заключил Дмитрук.Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор янукович, андрей портнов (политик), мадрид, артем дмитрук, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Андрей Портнов (политик), Мадрид, Артем Дмитрук, Убийство Андрея Портнова в Испании
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
Дмитрук обвинил режим Зеленского в причастности к убийству Портнова
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними всеми нам известными бесами из офиса на Банковой", — написал он.
Как отметил депутат, киевский режим убивает тех, кто говорит правду, из-за страха разоблачения.
"Это режим террора. Это режим смерти. Это режим Зеленского
. Зеленский — террорист и убийца", — заключил Дмитрук
.
Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом
.
Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.
Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.