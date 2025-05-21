Рейтинг@Mail.ru
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:02:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
виктор янукович
андрей портнов (политик)
мадрид
артем дмитрук
убийство андрея портнова в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242680_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_0f3646de9a9a1f707a207af2c724c603.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними всеми нам известными бесами из офиса на Банковой", — написал он.Как отметил депутат, киевский режим убивает тех, кто говорит правду, из-за страха разоблачения."Это режим террора. Это режим смерти. Это режим Зеленского. Зеленский — террорист и убийца", — заключил Дмитрук.Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html
https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html
украина
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242680_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_a1c4700ce553895dd2af7be98eb6026e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, виктор янукович, андрей портнов (политик), мадрид, артем дмитрук, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Андрей Портнов (политик), Мадрид, Артем Дмитрук, Убийство Андрея Портнова в Испании
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине

Дмитрук обвинил режим Зеленского в причастности к убийству Портнова

© AP Photo / Paul WhiteПолицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского причастен к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними всеми нам известными бесами из офиса на Банковой", — написал он.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-депутат Рады рассказал о борьбе убитого в Испании Портнова с Порошенко
Вчера, 14:04
Как отметил депутат, киевский режим убивает тех, кто говорит правду, из-за страха разоблачения.
"Это режим террора. Это режим смерти. Это режим Зеленского. Зеленский — террорист и убийца", — заключил Дмитрук.
Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.
Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
Вчера, 13:17
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичАндрей Портнов (политик)МадридАртем ДмитрукУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала