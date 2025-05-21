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Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества - РИА Новости, 21.05.2025
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Религия
 
11:06 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/patriarkh-2018208771.html
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества
Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:06:00+03:00
2025-05-21T11:06:00+03:00
религия
россия
курская область
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании глава государства пообещал передать от участников встречи низкий поклон патриарху Кириллу. "Мы знаем позицию святейшего патриарха: он - один из первых защитников веры православной, Отечества, людей наших, поэтому его настрой имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
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россия, курская область, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Курская область, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества

Путин назвал патриарха Кирилла одним из первых защитников веры и Отечества

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании глава государства пообещал передать от участников встречи низкий поклон патриарху Кириллу.
"Мы знаем позицию святейшего патриарха: он - один из первых защитников веры православной, Отечества, людей наших, поэтому его настрой имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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РелигияРоссияКурская областьВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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