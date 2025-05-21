https://ria.ru/20250521/patriarkh-2018208771.html
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества
Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:06:00+03:00
2025-05-21T11:06:00+03:00
2025-05-21T11:06:00+03:00
религия
россия
курская область
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании глава государства пообещал передать от участников встречи низкий поклон патриарху Кириллу. "Мы знаем позицию святейшего патриарха: он - один из первых защитников веры православной, Отечества, людей наших, поэтому его настрой имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу. Это очень важно", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Курская область, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества
Путин назвал патриарха Кирилла одним из первых защитников веры и Отечества