https://ria.ru/20250521/patriarkh-2018208771.html

Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества

Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества - РИА Новости, 21.05.2025

Путин назвал главу РПЦ одним из первых защитников веры и Отечества

Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:06:00+03:00

2025-05-21T11:06:00+03:00

2025-05-21T11:06:00+03:00

религия

россия

курская область

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл является одним из первых защитников православной веры и Отечества, его настрой имеет огромное значение для страны, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с главами муниципалитетов региона. На совещании глава государства пообещал передать от участников встречи низкий поклон патриарху Кириллу. "Мы знаем позицию святейшего патриарха: он - один из первых защитников веры православной, Отечества, людей наших, поэтому его настрой имеет огромное значение, передается не только священнослужителям, но и всему народу. Это очень важно", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250521/rpts-2018195624.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)