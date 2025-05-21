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Картаполов: США обосновывают возрождение звездных воин нападками на Россию

Картаполов: США обосновывают возрождение звездных воин нападками на Россию - РИА Новости, 21.05.2025

Картаполов: США обосновывают возрождение звездных воин нападками на Россию

США своими заявлениями о якобы присутствии российского оружия в космосе решили обосновать собственные действия по возрождению программы "звездных воин", считает РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:41:00+03:00

2025-05-21T17:41:00+03:00

2025-05-21T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США своими заявлениями о якобы присутствии российского оружия в космосе решили обосновать собственные действия по возрождению программы "звездных воин", считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел. По его словам, речь идет о якобы приближении к спутникам в агрессивной манере. Кроме того, Россия, как заявил генерал, "выпустила то, что можно было бы считать кинетической установкой на орбите". "Всегда можно что-нибудь придумать для того, чтобы обосновать собственные действия. Вот они решили возродить "звёздные воины" и стратегическую инициативу времён Рейгана, но они не могут просто так ее возродить, вот это обоснование, что якобы кинетическое оружие у нас, у китайцев. Что у нас там есть - это наше дело. Раз они решились на такие шаги, то нам придется отвечать. Адекватно, но асимметрично", - сказал он журналистам.

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космос - риа наука, сша, россия, китай, андрей картаполов, госдума рф, в мире