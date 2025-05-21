https://ria.ru/20250521/moskva-2018151777.html
На Ереванской улице построили дом по программе реновации
На Ереванской улице построили дом по программе реновации - РИА Новости, 21.05.2025
На Ереванской улице построили дом по программе реновации
Еще один дом по программе реновации построили в районе Царицыно на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:10:00+03:00
2025-05-21T10:10:00+03:00
2025-05-21T10:10:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Еще один дом по программе реновации построили в районе Царицыно на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что что пятисекционный дом площадью более 28 тысяч квадратных метров возвели по адресу: Ереванская улица, 4, корпус 2."В новостройке предусмотрено 253 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 14 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс возведен с учетом безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В частности, как отметил Овчинский, в новостройке оборудованы две квартиры для маломобильных жильцов.Придомовая территория новостройки комплексно благоустроена: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Также во дворе оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом.Новостройку возвели в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станции метро "Кантемировская" и "Царицыно", а также станция Царицыно второго Московского центрального диаметра, магазины, учебные заведения и объекты здравоохранения.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250520/efimov-2017925111.html
https://ria.ru/20250515/schukino-2016967027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
На Ереванской улице построили дом по программе реновации
На Ереванской улице в Москве построили ЖК по программе реновации
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Еще один дом по программе реновации построили в районе Царицыно на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что что пятисекционный дом площадью более 28 тысяч квадратных метров возвели по адресу: Ереванская улица, 4, корпус 2.
"В новостройке предусмотрено 253 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 14 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс возведен с учетом безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
В частности, как отметил Овчинский, в новостройке оборудованы две квартиры для маломобильных жильцов.
Придомовая территория новостройки комплексно благоустроена: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Также во дворе оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом.
Новостройку возвели в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станции метро "Кантемировская" и "Царицыно", а также станция Царицыно второго Московского центрального диаметра, магазины, учебные заведения и объекты здравоохранения.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.