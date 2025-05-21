https://ria.ru/20250521/moskva-2018151777.html

На Ереванской улице построили дом по программе реновации

На Ереванской улице построили дом по программе реновации - РИА Новости, 21.05.2025

На Ереванской улице построили дом по программе реновации

Еще один дом по программе реновации построили в районе Царицыно на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:10:00+03:00

2025-05-21T10:10:00+03:00

2025-05-21T10:10:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Еще один дом по программе реновации построили в районе Царицыно на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что что пятисекционный дом площадью более 28 тысяч квадратных метров возвели по адресу: Ереванская улица, 4, корпус 2."В новостройке предусмотрено 253 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 14 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс возведен с учетом безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В частности, как отметил Овчинский, в новостройке оборудованы две квартиры для маломобильных жильцов.Придомовая территория новостройки комплексно благоустроена: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Также во дворе оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом.Новостройку возвели в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станции метро "Кантемировская" и "Царицыно", а также станция Царицыно второго Московского центрального диаметра, магазины, учебные заведения и объекты здравоохранения.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250520/efimov-2017925111.html

https://ria.ru/20250515/schukino-2016967027.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы