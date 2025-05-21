https://ria.ru/20250521/medkompleksy-2018315618.html

Мобильные медкомплексы Подмосковья выезжали больше 4 тысяч раз в 2025 году

Мобильные медкомплексы Подмосковья выезжали больше 4 тысяч раз в 2025 году - РИА Новости, 21.05.2025

Мобильные медкомплексы Подмосковья выезжали больше 4 тысяч раз в 2025 году

Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили больше 4 тысяч выездов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:19:00+03:00

2025-05-21T18:19:00+03:00

2025-05-21T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили больше 4 тысяч выездов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Работа передвижных медкабинетов повышает доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Подмосковья. В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. "В регионе мы организовываем доступную и качественную медицину даже в отдаленные местности. Для этого у нас есть мобильные комплексы, которые с начала года совершили более 4 тысяч выездов и проверили здоровье порядка 100 тысяч наших жителей. Отмечу, что на выезды такие комплексы формируются индивидуально — под потребности каждого населенного пункта", — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Жители Московской области могут ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов на сайтах медицинских организаций региона или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

https://ria.ru/20250521/troyka-2018304992.html

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