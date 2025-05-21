https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html
Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности
Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 21.05.2025
Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности
Т-Банк разработал ассистента по информационной безопасности на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:24:00+03:00
2025-05-21T13:24:00+03:00
2025-05-21T13:24:00+03:00
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банки
информационная безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Т-Банк разработал ассистента по информационной безопасности на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка. Задача ИИ-ассистента — снизить нагрузку на продуктовые команды разработки в компании, быстрее реагировать на угрозы и не допускать появление уязвимостей в коде еще на этапе разработки. "В условиях высокого спроса на опытных ИТ-специалистов разработчики сосредоточены на развитии продукта и могут допускать ошибки, которые затем превращаются в уязвимости. Обучение безопасной разработке требует много времени и глубокого погружения, поэтому некоторые специалисты уделяют недостаточно внимания безопасности кода. Это создает дополнительные киберриски и ставит под угрозу безопасность продуктов", - рассказал вице-президент, директор департамента информационной безопасности Т-Банка Дмитрий Гадарь. Он отметил, что при помощи ассистента реализован подход shiftleft, который позволяет устранять потенциальные уязвимости еще на этапе написания кода без отвлечения и глубокого погружения в вопросы безопасности разработчика. ИИ-ассистент создан в привычной для разработчиков среде GitLab и использует большую языковую модель для генерации подсказок (LLM), а также исправлений в коде — разработчику нужно лишь принять исправление. Все модели работают внутри корпоративного контура — внешние API и сторонние сервисы не используются.
https://ria.ru/20250506/t-bank-2015245773.html
https://ria.ru/20250501/t-bank-2014486544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
т-банк (ао «тинькофф банк»), банки, информационная безопасность
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Банки, Информационная безопасность
Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности
Специалисты Т-Банка создали ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Т-Банк разработал ассистента по информационной безопасности на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.
Задача ИИ-ассистента — снизить нагрузку на продуктовые команды разработки в компании, быстрее реагировать на угрозы и не допускать появление уязвимостей в коде еще на этапе разработки.
"В условиях высокого спроса на опытных ИТ-специалистов разработчики сосредоточены на развитии продукта и могут допускать ошибки, которые затем превращаются в уязвимости. Обучение безопасной разработке требует много времени и глубокого погружения, поэтому некоторые специалисты уделяют недостаточно внимания безопасности кода. Это создает дополнительные киберриски и ставит под угрозу безопасность продуктов", - рассказал вице-президент, директор департамента информационной безопасности Т-Банка Дмитрий Гадарь.
Он отметил, что при помощи ассистента реализован подход shiftleft, который позволяет устранять потенциальные уязвимости еще на этапе написания кода без отвлечения и глубокого погружения в вопросы безопасности разработчика.
ИИ-ассистент создан в привычной для разработчиков среде GitLab и использует большую языковую модель для генерации подсказок (LLM), а также исправлений в коде — разработчику нужно лишь принять исправление. Все модели работают внутри корпоративного контура — внешние API и сторонние сервисы не используются.