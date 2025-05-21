https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности

Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 21.05.2025

Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности

Т-Банк разработал ассистента по информационной безопасности на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:24:00+03:00

2025-05-21T13:24:00+03:00

2025-05-21T13:24:00+03:00

т-банк (ао «тинькофф банк»)

банки

информационная безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Т-Банк разработал ассистента по информационной безопасности на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка. Задача ИИ-ассистента — снизить нагрузку на продуктовые команды разработки в компании, быстрее реагировать на угрозы и не допускать появление уязвимостей в коде еще на этапе разработки. "В условиях высокого спроса на опытных ИТ-специалистов разработчики сосредоточены на развитии продукта и могут допускать ошибки, которые затем превращаются в уязвимости. Обучение безопасной разработке требует много времени и глубокого погружения, поэтому некоторые специалисты уделяют недостаточно внимания безопасности кода. Это создает дополнительные киберриски и ставит под угрозу безопасность продуктов", - рассказал вице-президент, директор департамента информационной безопасности Т-Банка Дмитрий Гадарь. Он отметил, что при помощи ассистента реализован подход shiftleft, который позволяет устранять потенциальные уязвимости еще на этапе написания кода без отвлечения и глубокого погружения в вопросы безопасности разработчика. ИИ-ассистент создан в привычной для разработчиков среде GitLab и использует большую языковую модель для генерации подсказок (LLM), а также исправлений в коде — разработчику нужно лишь принять исправление. Все модели работают внутри корпоративного контура — внешние API и сторонние сервисы не используются.

https://ria.ru/20250506/t-bank-2015245773.html

https://ria.ru/20250501/t-bank-2014486544.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

т-банк (ао «тинькофф банк»), банки, информационная безопасность