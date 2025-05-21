https://ria.ru/20250521/festival-2018260709.html
Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов
Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов - РИА Новости, 21.05.2025
Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов
Прием заявок на конкурс второго фестиваля геобрендов "Земля открытий" завершился, эксперты оценили 355 видеороликов из 56 регионов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:45:00+03:00
2025-05-21T14:45:00+03:00
2025-05-21T14:45:00+03:00
россия
москва
ярославль
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018260333_578:0:4219:2048_1920x0_80_0_0_c027a9eefd689289ff3df8c14446d4d9.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прием заявок на конкурс второго фестиваля геобрендов "Земля открытий" завершился, эксперты оценили 355 видеороликов из 56 регионов, сообщает пресс-служба мероприятия. Кинопоказ и церемония награждения состоятся 10-11 июня 2025 в Национальном центре "Россия". Выросший из самой популярной номинации "Развитие и продвижение территорий" национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" конкурс направлен на создание многогранной видеоистории России. Средствами визуальной коммуникации жители регионов рассказывают об инвестиционной, туристической, экологической привлекательности своей территории, ее национальных и культурно-исторических особенностях. Фестиваль пройдет в рамках Всемирного дня выставок, ключевая тема которого – "Выставки раскрывают потенциал". Первый день будет посвящен молодым специалистам, второй – развитию событийного потенциала регионов. В этом году систему конкурса составляли 24 номинации, которые отразили все аспекты жизни. Например, экономический ("Хозяйство мое фермерское", "Наша гордость", "Выставки, форумы, конгрессы"), событийный ("Тематические выставки-ярмарки"), образовательный ("Мои университеты"), спортивный ("Мы – чемпионы"), культурный ("Я поведу тебя в музей") и так далее. Присутствуют в конкурсе и персональные номинации, где рассказывается о людях, составляющих гордость территорий ("Герои нашего времени", "Знаменитые и родные", "Своих не бросаем"). Самыми популярными стали номинации "Географическая уникальность и природная красота" (37 заявок) и "Праздник жизни" – (27 заявок). Для формирования визуального образа страны организаторы фестиваля геобрендов "Земля открытий" привлекают не только градообразующие предприятия, региональные министерства, институты развития, медиа, учреждения образования и культуры. Свою собственную историю о родном крае рассказывают предприниматели, блогеры, студенты и даже школьники – самому молодому участнику конкурса из Ярославля исполнилось девять лет. Главное в конкурсе – умение видеть позитивные стороны малой родины и желание рассказать о них всей стране. По итогам второго сезона самыми активными участниками стали москвичи – из столицы поступили 24 работы. От Санкт-Петербурга зарегистрированы 18 заявок, от Тамбова – 12. Оргкомитет также отмечает активность Белгородской, Владимирской, Сахалинской областей, впервые заявили о себе Амурская и Курганская области. "Жители 56 регионов страны прислали свои видеоистории о родном крае, что подтверждает интерес к конкурсу. Дирекция и эксперты отмечают высокий профессиональный уровень роликов и вовлеченность их авторов. Видеоролики мы не складируем в архив, фильмы и ролики после завершения конкурса размещаются на платформе "Посмотри, какая страна!" (89 субъектов России), каждый желающий может в любое время посмотреть их и вместе с нами убедиться, в какой могучей и красивой стране мы живем! Лучшие видеоролики в течение года будут демонстрироваться на туристических форумах, выставках, региональных мероприятиях", — приводит пресс-служба слова директора фестиваля геобрендов "Земля открытий" Надежды Явдолюк. Первая церемония фестиваля состоялась 26 сентября 2024 года в Общественной палате России. Премьерные показы прошли на выставках "Интурмаркет" и "Интурмаркет. Байкал", художественно-промышленной выставке "Уникальная Россия" (Москва), в Республике Башкортостан, МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве. Готовятся премьерные показы на Ямале, в Челябинской области, Краснодаре, Саранске, Самаре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ярославль, рэу имени г. в. плеханова
Россия, Москва, Ярославль, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов
Эксперты второго фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прием заявок на конкурс второго фестиваля геобрендов "Земля открытий" завершился, эксперты оценили 355 видеороликов из 56 регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
Кинопоказ и церемония награждения состоятся 10-11 июня 2025 в Национальном центре "Россия".
Выросший из самой популярной номинации "Развитие и продвижение территорий" национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" конкурс направлен на создание многогранной видеоистории России
. Средствами визуальной коммуникации жители регионов рассказывают об инвестиционной, туристической, экологической привлекательности своей территории, ее национальных и культурно-исторических особенностях. Фестиваль пройдет в рамках Всемирного дня выставок, ключевая тема которого – "Выставки раскрывают потенциал". Первый день будет посвящен молодым специалистам, второй – развитию событийного потенциала регионов.
В этом году систему конкурса составляли 24 номинации, которые отразили все аспекты жизни. Например, экономический ("Хозяйство мое фермерское", "Наша гордость", "Выставки, форумы, конгрессы"), событийный ("Тематические выставки-ярмарки"), образовательный ("Мои университеты"), спортивный ("Мы – чемпионы"), культурный ("Я поведу тебя в музей") и так далее. Присутствуют в конкурсе и персональные номинации, где рассказывается о людях, составляющих гордость территорий ("Герои нашего времени", "Знаменитые и родные", "Своих не бросаем"). Самыми популярными стали номинации "Географическая уникальность и природная красота" (37 заявок) и "Праздник жизни" – (27 заявок).
Для формирования визуального образа страны организаторы фестиваля геобрендов "Земля открытий" привлекают не только градообразующие предприятия, региональные министерства, институты развития, медиа, учреждения образования и культуры. Свою собственную историю о родном крае рассказывают предприниматели, блогеры, студенты и даже школьники – самому молодому участнику конкурса из Ярославля
исполнилось девять лет. Главное в конкурсе – умение видеть позитивные стороны малой родины и желание рассказать о них всей стране.
По итогам второго сезона самыми активными участниками стали москвичи – из столицы поступили 24 работы. От Санкт-Петербурга
зарегистрированы 18 заявок, от Тамбова
– 12. Оргкомитет также отмечает активность Белгородской, Владимирской, Сахалинской областей
, впервые заявили о себе Амурская и Курганская области
.
"Жители 56 регионов страны прислали свои видеоистории о родном крае, что подтверждает интерес к конкурсу. Дирекция и эксперты отмечают высокий профессиональный уровень роликов и вовлеченность их авторов. Видеоролики мы не складируем в архив, фильмы и ролики после завершения конкурса размещаются на платформе "Посмотри, какая страна!" (89 субъектов России), каждый желающий может в любое время посмотреть их и вместе с нами убедиться, в какой могучей и красивой стране мы живем! Лучшие видеоролики в течение года будут демонстрироваться на туристических форумах, выставках, региональных мероприятиях", — приводит пресс-служба слова директора фестиваля геобрендов "Земля открытий" Надежды Явдолюк.
Первая церемония фестиваля состоялась 26 сентября 2024 года в Общественной палате России.
Премьерные показы прошли на выставках "Интурмаркет" и "Интурмаркет. Байкал", художественно-промышленной выставке "Уникальная Россия" (Москва
), в Республике Башкортостан
, МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве. Готовятся премьерные показы на Ямале
, в Челябинской области
, Краснодаре
, Саранске
, Самаре
.