https://ria.ru/20250521/festival-2018260709.html

Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов

Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов - РИА Новости, 21.05.2025

Эксперты фестиваля геобрендов "Земля открытий" оценили 355 видеороликов

Прием заявок на конкурс второго фестиваля геобрендов "Земля открытий" завершился, эксперты оценили 355 видеороликов из 56 регионов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:45:00+03:00

2025-05-21T14:45:00+03:00

2025-05-21T14:45:00+03:00

россия

москва

ярославль

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прием заявок на конкурс второго фестиваля геобрендов "Земля открытий" завершился, эксперты оценили 355 видеороликов из 56 регионов, сообщает пресс-служба мероприятия. Кинопоказ и церемония награждения состоятся 10-11 июня 2025 в Национальном центре "Россия". Выросший из самой популярной номинации "Развитие и продвижение территорий" национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" конкурс направлен на создание многогранной видеоистории России. Средствами визуальной коммуникации жители регионов рассказывают об инвестиционной, туристической, экологической привлекательности своей территории, ее национальных и культурно-исторических особенностях. Фестиваль пройдет в рамках Всемирного дня выставок, ключевая тема которого – "Выставки раскрывают потенциал". Первый день будет посвящен молодым специалистам, второй – развитию событийного потенциала регионов. В этом году систему конкурса составляли 24 номинации, которые отразили все аспекты жизни. Например, экономический ("Хозяйство мое фермерское", "Наша гордость", "Выставки, форумы, конгрессы"), событийный ("Тематические выставки-ярмарки"), образовательный ("Мои университеты"), спортивный ("Мы – чемпионы"), культурный ("Я поведу тебя в музей") и так далее. Присутствуют в конкурсе и персональные номинации, где рассказывается о людях, составляющих гордость территорий ("Герои нашего времени", "Знаменитые и родные", "Своих не бросаем"). Самыми популярными стали номинации "Географическая уникальность и природная красота" (37 заявок) и "Праздник жизни" – (27 заявок). Для формирования визуального образа страны организаторы фестиваля геобрендов "Земля открытий" привлекают не только градообразующие предприятия, региональные министерства, институты развития, медиа, учреждения образования и культуры. Свою собственную историю о родном крае рассказывают предприниматели, блогеры, студенты и даже школьники – самому молодому участнику конкурса из Ярославля исполнилось девять лет. Главное в конкурсе – умение видеть позитивные стороны малой родины и желание рассказать о них всей стране. По итогам второго сезона самыми активными участниками стали москвичи – из столицы поступили 24 работы. От Санкт-Петербурга зарегистрированы 18 заявок, от Тамбова – 12. Оргкомитет также отмечает активность Белгородской, Владимирской, Сахалинской областей, впервые заявили о себе Амурская и Курганская области. "Жители 56 регионов страны прислали свои видеоистории о родном крае, что подтверждает интерес к конкурсу. Дирекция и эксперты отмечают высокий профессиональный уровень роликов и вовлеченность их авторов. Видеоролики мы не складируем в архив, фильмы и ролики после завершения конкурса размещаются на платформе "Посмотри, какая страна!" (89 субъектов России), каждый желающий может в любое время посмотреть их и вместе с нами убедиться, в какой могучей и красивой стране мы живем! Лучшие видеоролики в течение года будут демонстрироваться на туристических форумах, выставках, региональных мероприятиях", — приводит пресс-служба слова директора фестиваля геобрендов "Земля открытий" Надежды Явдолюк. Первая церемония фестиваля состоялась 26 сентября 2024 года в Общественной палате России. Премьерные показы прошли на выставках "Интурмаркет" и "Интурмаркет. Байкал", художественно-промышленной выставке "Уникальная Россия" (Москва), в Республике Башкортостан, МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве. Готовятся премьерные показы на Ямале, в Челябинской области, Краснодаре, Саранске, Самаре.

россия

москва

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, ярославль, рэу имени г. в. плеханова