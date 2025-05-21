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ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников - РИА Новости, 21.05.2025
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00:32 21.05.2025 (обновлено: 00:53 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ekzamen-2018147417.html
ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников
ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников - РИА Новости, 21.05.2025
ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников
ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:32:00+03:00
2025-05-21T00:53:00+03:00
общество
россия
луганская народная республика
курская область
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре. "Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников", - говорится в сообщении. Основной период сдачи ОГЭ начинается 21 мая и продлится до 2 июля. Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах. Для проведения аттестации будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов. "Выпускники из новых регионов в этом году проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, кроме Луганской Народной Республики, где выпускники сами могут выбрать форму ГИА: промежуточная аттестация или ОГЭ", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что в ОГЭ в 2025 году не участвуют также выпускники Курской области, для которых предусмотрена возможность промежуточной аттестации. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору. В трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области - в этом году пройдет эксперимент, в рамках которого выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, смогут для получения аттестата сдать только обязательные учебные предметы. Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание (его выбрали около 759 тысяч выпускников), география (более 736 тысяч), информатика (более 686 тысяч) и биология (свыше 455 тысяч). Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая, 26 мая – по биологии, обществознанию, химии и информатике, 29 мая – по географии, истории, физике, химии, 3 июня – по математике, 6 июня – по географии, информатике и обществознанию, 9 июня – по русскому языку и 16 июня – по биологии, информатике, литературе и физике. С 26 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.
https://ria.ru/20241120/rosobrnadzor-1984853227.html
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россия
луганская народная республика
курская область
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общество, россия, луганская народная республика, курская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Курская область, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников

Более 1,66 миллиона девятиклассников сдадут ОГЭ в основной период

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача экзамена
Сдача экзамена - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре.
"Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников", - говорится в сообщении.
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Основной период сдачи ОГЭ начинается 21 мая и продлится до 2 июля. Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах. Для проведения аттестации будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов.
"Выпускники из новых регионов в этом году проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, кроме Луганской Народной Республики, где выпускники сами могут выбрать форму ГИА: промежуточная аттестация или ОГЭ", - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в ОГЭ в 2025 году не участвуют также выпускники Курской области, для которых предусмотрена возможность промежуточной аттестации.
Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору.
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В трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области - в этом году пройдет эксперимент, в рамках которого выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, смогут для получения аттестата сдать только обязательные учебные предметы.
Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание (его выбрали около 759 тысяч выпускников), география (более 736 тысяч), информатика (более 686 тысяч) и биология (свыше 455 тысяч).
Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
ОГЭ по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая, 26 мая – по биологии, обществознанию, химии и информатике, 29 мая – по географии, истории, физике, химии, 3 июня – по математике, 6 июня – по географии, информатике и обществознанию, 9 июня – по русскому языку и 16 июня – по биологии, информатике, литературе и физике.
С 26 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаКурская областьФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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