https://ria.ru/20250521/ekzamen-2018147417.html

ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников

ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников - РИА Новости, 21.05.2025

ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников

ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:32:00+03:00

2025-05-21T00:32:00+03:00

2025-05-21T00:53:00+03:00

общество

россия

луганская народная республика

курская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре. "Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников", - говорится в сообщении. Основной период сдачи ОГЭ начинается 21 мая и продлится до 2 июля. Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах. Для проведения аттестации будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов. "Выпускники из новых регионов в этом году проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, кроме Луганской Народной Республики, где выпускники сами могут выбрать форму ГИА: промежуточная аттестация или ОГЭ", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что в ОГЭ в 2025 году не участвуют также выпускники Курской области, для которых предусмотрена возможность промежуточной аттестации. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору. В трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области - в этом году пройдет эксперимент, в рамках которого выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, смогут для получения аттестата сдать только обязательные учебные предметы. Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание (его выбрали около 759 тысяч выпускников), география (более 736 тысяч), информатика (более 686 тысяч) и биология (свыше 455 тысяч). Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая, 26 мая – по биологии, обществознанию, химии и информатике, 29 мая – по географии, истории, физике, химии, 3 июня – по математике, 6 июня – по географии, информатике и обществознанию, 9 июня – по русскому языку и 16 июня – по биологии, информатике, литературе и физике. С 26 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.

https://ria.ru/20241120/rosobrnadzor-1984853227.html

https://ria.ru/20250519/ege--2017779611.html

https://ria.ru/20250402/1571389671.html

россия

луганская народная республика

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, луганская народная республика, курская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)