https://ria.ru/20250521/efimov-2018113332.html

Ефимов: в Москве арендовали более 30 объектов для открытия школ и детсадов

Ефимов: в Москве арендовали более 30 объектов для открытия школ и детсадов - РИА Новости, 21.05.2025

Ефимов: в Москве арендовали более 30 объектов для открытия школ и детсадов

Предприниматели арендовали у города более 30 объектов для открытия частных школ и детских садов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр", рассказал... РИА Новости, 21.05.2025

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Предприниматели арендовали у города более 30 объектов для открытия частных школ и детских садов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр", рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На данный момент с инвесторами заключен 31 договор аренды недвижимости общей площадью 44,3 тысячи квадратных метров. Благодаря программе в столице уже работают 24 частных образовательных учреждения. Предприниматели занимают по льготной ставке 36,1 тысячи квадратных метров площадей, что позволяет им ежегодно экономить свыше 600 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, также готовятся к открытию семь объектов площадью более 8,2 тысячи "квадратов" в Северном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Новомосковском округах.Кроме того, только с начала текущего 2025 года инвесторам уже передали два здания: в Щербинке появится школа на 150 учеников, а в Войковском районе детский сад на 30 мест.В сообщении напоминается, что помещения и здания для открытия школ и детсадов на льготных условиях передаются путем проведения специализированных торгов.

https://ria.ru/20250519/efimov-2017812521.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы