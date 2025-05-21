https://ria.ru/20250521/diplomaty-2018151946.html
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ
Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:50:00+03:00
2025-05-21T01:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним по вопросу перезагрузки отношений Евросоюза с Лондоном, пишет британская газета Telegraph. В понедельник в Лондоне состоялся саммит Евросоюз - Великобритания, в рамках которого стороны обсуждали соглашение о перезагрузке отношений, в которое также вошел договор о сотрудничестве в области безопасности. По сообщениям СМИ, из-за многочисленных разногласий стороны смогли согласовать финальный текст в последние часы перед саммитом. "Европейские дипломаты использовали чат-бот с искусственным интеллектом, созданный по образу Кира Стармера, для подготовки к 11-часовым переговорам по соглашению о перезагрузке условий Brexit... Модели искусственного интеллекта использовались для проверки потенциальных ответов... Сотни вопросов были заданы виртуальной модели Кира... Ее система генерирует ответы, используя данные, собранные из предыдущих публичных заявлений премьер-министра и других политиков", - говорится в сообщении. По данным газеты, среди тех, кто использовал этот чат-бот в последние часы обсуждения соглашения, были чиновники, связанные с правительствами Испании и Словении. Газета пишет, что дипломаты обменивались сотнями сообщений с чат-ботом, разыгрывая встречу со Стармером. Кроме того, как утверждает Telegraph, в настоящее время ведется разработка других версий чат-бота, которые помогут европейцам общаться с администрацией президента США Дональда Трампа. Также рассматривается возможность создания таких моделей для коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
https://ria.ru/20250520/starmer-2017960884.html
https://ria.ru/20250521/evrosoyuz-2018151634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, великобритания, лондон, испания, кир стармер, дональд трамп, владимир путин
В мире, Технологии, Великобритания, Лондон, Испания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ
Telegraph: дипломаты ЕС перед переговорами со Стармером использовали его чат-бот