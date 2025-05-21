Рейтинг@Mail.ru
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 21.05.2025 (обновлено: 01:51 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/diplomaty-2018151946.html
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ
Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:50:00+03:00
2025-05-21T01:51:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
лондон
испания
кир стармер
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним по вопросу перезагрузки отношений Евросоюза с Лондоном, пишет британская газета Telegraph. В понедельник в Лондоне состоялся саммит Евросоюз - Великобритания, в рамках которого стороны обсуждали соглашение о перезагрузке отношений, в которое также вошел договор о сотрудничестве в области безопасности. По сообщениям СМИ, из-за многочисленных разногласий стороны смогли согласовать финальный текст в последние часы перед саммитом. "Европейские дипломаты использовали чат-бот с искусственным интеллектом, созданный по образу Кира Стармера, для подготовки к 11-часовым переговорам по соглашению о перезагрузке условий Brexit... Модели искусственного интеллекта использовались для проверки потенциальных ответов... Сотни вопросов были заданы виртуальной модели Кира... Ее система генерирует ответы, используя данные, собранные из предыдущих публичных заявлений премьер-министра и других политиков", - говорится в сообщении. По данным газеты, среди тех, кто использовал этот чат-бот в последние часы обсуждения соглашения, были чиновники, связанные с правительствами Испании и Словении. Газета пишет, что дипломаты обменивались сотнями сообщений с чат-ботом, разыгрывая встречу со Стармером. Кроме того, как утверждает Telegraph, в настоящее время ведется разработка других версий чат-бота, которые помогут европейцам общаться с администрацией президента США Дональда Трампа. Также рассматривается возможность создания таких моделей для коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
https://ria.ru/20250520/starmer-2017960884.html
https://ria.ru/20250521/evrosoyuz-2018151634.html
великобритания
лондон
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, великобритания, лондон, испания, кир стармер, дональд трамп, владимир путин
В мире, Технологии, Великобритания, Лондон, Испания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дипломаты ЕС перед разговором со Стармером использовали чат-бот, пишут СМИ

Telegraph: дипломаты ЕС перед переговорами со Стармером использовали его чат-бот

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейские дипломаты пользовались специальным чат-ботом, созданным по образу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, для подготовки к переговорам с ним по вопросу перезагрузки отношений Евросоюза с Лондоном, пишет британская газета Telegraph.
В понедельник в Лондоне состоялся саммит Евросоюз - Великобритания, в рамках которого стороны обсуждали соглашение о перезагрузке отношений, в которое также вошел договор о сотрудничестве в области безопасности. По сообщениям СМИ, из-за многочисленных разногласий стороны смогли согласовать финальный текст в последние часы перед саммитом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Стармер не участвовал в разговоре Трампа и лидеров ЕС
Вчера, 00:12
"Европейские дипломаты использовали чат-бот с искусственным интеллектом, созданный по образу Кира Стармера, для подготовки к 11-часовым переговорам по соглашению о перезагрузке условий Brexit... Модели искусственного интеллекта использовались для проверки потенциальных ответов... Сотни вопросов были заданы виртуальной модели Кира... Ее система генерирует ответы, используя данные, собранные из предыдущих публичных заявлений премьер-министра и других политиков", - говорится в сообщении.
По данным газеты, среди тех, кто использовал этот чат-бот в последние часы обсуждения соглашения, были чиновники, связанные с правительствами Испании и Словении. Газета пишет, что дипломаты обменивались сотнями сообщений с чат-ботом, разыгрывая встречу со Стармером.
Кроме того, как утверждает Telegraph, в настоящее время ведется разработка других версий чат-бота, которые помогут европейцам общаться с администрацией президента США Дональда Трампа. Также рассматривается возможность создания таких моделей для коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Британии заявили о предсмертном состоянии ЕС
01:45
 
В миреТехнологииВеликобританияЛондонИспанияКир СтармерДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала