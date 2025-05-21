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В Британии запустили 81 расследование против водопроводных фирм - РИА Новости, 21.05.2025
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01:15 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/britanija-2018149034.html
В Британии запустили 81 расследование против водопроводных фирм
В Британии запустили 81 расследование против водопроводных фирм - РИА Новости, 21.05.2025
В Британии запустили 81 расследование против водопроводных фирм
Власти Великобритании запустили рекордное 81 уголовное расследование в отношении компаний водоснабжения в Англии, следует из правительственного релиза. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:15:00+03:00
2025-05-21T01:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Власти Великобритании запустили рекордное 81 уголовное расследование в отношении компаний водоснабжения в Англии, следует из правительственного релиза. "Новая операция… стала крупнейшим уголовным преследованием компаний водоснабжения в истории", - говорится в документе. Отмечается, что в центре внимания оказались возможные нарушения, связанные со сбросом сточных вод. Власти Британии подчеркивают, что главам этих компаний может грозить лишение свободы на пять лет, а компаниям – штрафы на сотни миллионов фунтов стерлингов. Великобритания уже несколько лет сталкивается с проблемой сточных вод и высокими показателями загрязнения. Водопроводные компании ежегодно сбрасывают в водоёмы миллиарды литров стоков, что приводит к загрязнению окружающей среды и рискам для здоровья человека. Проблемы со сточными водами в Великобритании во многом связаны с тем, что очистные сооружения не справляются с обильными осадками. Когда их количество достигает определенного уровня, компаниям, занимающимся водоснабжением, разрешается выливать сточные воды в реки и моря.
https://ria.ru/20240915/britaniya-1972767702.html
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в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
В Британии запустили 81 расследование против водопроводных фирм

В Британии запустили рекордное 81 расследование против компаний водоснабжения

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Власти Великобритании запустили рекордное 81 уголовное расследование в отношении компаний водоснабжения в Англии, следует из правительственного релиза.
"Новая операция… стала крупнейшим уголовным преследованием компаний водоснабжения в истории", - говорится в документе.
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Отмечается, что в центре внимания оказались возможные нарушения, связанные со сбросом сточных вод.
Власти Британии подчеркивают, что главам этих компаний может грозить лишение свободы на пять лет, а компаниям – штрафы на сотни миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания уже несколько лет сталкивается с проблемой сточных вод и высокими показателями загрязнения. Водопроводные компании ежегодно сбрасывают в водоёмы миллиарды литров стоков, что приводит к загрязнению окружающей среды и рискам для здоровья человека.
Проблемы со сточными водами в Великобритании во многом связаны с тем, что очистные сооружения не справляются с обильными осадками. Когда их количество достигает определенного уровня, компаниям, занимающимся водоснабжением, разрешается выливать сточные воды в реки и моря.
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