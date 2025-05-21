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Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург - РИА Новости, 21.05.2025
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15:06 21.05.2025 (обновлено: 15:13 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/biznes-missiya-2018265028.html
Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург
Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург - РИА Новости, 21.05.2025
Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург
Делегация из 14 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Вьетнама, Индонезии и Монголии находится с визитом с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:06:00+03:00
2025-05-21T15:13:00+03:00
экономика
санкт-петербург
россия
вьетнам
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
индонезия
монголия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Делегация из 14 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Вьетнама, Индонезии и Монголии находится с визитом с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге, организатором реверсной бизнес-миссии выступил Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, мероприятие проводится в рамках проекта межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта, который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил в 2024 году."Реверсная бизнес-миссия выступает площадкой для обсуждения возможностей сотрудничества производителей из различных регионов России с потенциальными партнерами из перспективных для экспорта стран", - говорится в сообщении.В переговорах с ведущими зарубежными байерами принимают участие 39 экспортеров из Санкт-Петербурга и 25 производителей из Брянской, Омской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской и Курганской областей. Компании представляют потенциальным партнерам продукты питания, изделия медицинского назначения и фармацевтики, а также строительные материалы и продукцию лесопромышленного комплекса.Программа бизнес-миссии включила насыщенные деловые сессии, которые позволяют производителям обменяться опытом, наладить контакты и повысить уровень компетенций в вопросах внешнеэкономической деятельности.В частности, для компаний организованы b2b-переговоры, бизнес-игра, сессия по вопросам экспорта продукции агропромышленного комплекса в страны Азии, консультации по таможенному оформлению, логистике, сертификации и валютным операциям, а также бизнес-экскурсии на площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Партнером мероприятия выступил "Агроэкспорт" - федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.РЭЦ напомнил, что запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ в начале 2024 года. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать. Мероприятие подтвердило, что межрегиональное сотрудничество и организация визитов бизнес-делегаций в регионы - эффективные инструменты для реализации экспортного потенциала России.
https://ria.ru/20250521/rets-2018213193.html
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экономика, санкт-петербург, россия, вьетнам, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), индонезия, монголия
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Вьетнам, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Индонезия, Монголия
Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург

Байеры из торгсетей Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали в Санкт-Петербург

© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramБайеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
Байеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/Telegram
Байеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Делегация из 14 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Вьетнама, Индонезии и Монголии находится с визитом с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге, организатором реверсной бизнес-миссии выступил Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, мероприятие проводится в рамках проекта межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта, который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил в 2024 году.
"Реверсная бизнес-миссия выступает площадкой для обсуждения возможностей сотрудничества производителей из различных регионов России с потенциальными партнерами из перспективных для экспорта стран", - говорится в сообщении.
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В переговорах с ведущими зарубежными байерами принимают участие 39 экспортеров из Санкт-Петербурга и 25 производителей из Брянской, Омской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской и Курганской областей. Компании представляют потенциальным партнерам продукты питания, изделия медицинского назначения и фармацевтики, а также строительные материалы и продукцию лесопромышленного комплекса.
Программа бизнес-миссии включила насыщенные деловые сессии, которые позволяют производителям обменяться опытом, наладить контакты и повысить уровень компетенций в вопросах внешнеэкономической деятельности.
В частности, для компаний организованы b2b-переговоры, бизнес-игра, сессия по вопросам экспорта продукции агропромышленного комплекса в страны Азии, консультации по таможенному оформлению, логистике, сертификации и валютным операциям, а также бизнес-экскурсии на площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Партнером мероприятия выступил "Агроэкспорт" - федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.
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РЭЦ напомнил, что запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ в начале 2024 года. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать. Мероприятие подтвердило, что межрегиональное сотрудничество и организация визитов бизнес-делегаций в регионы - эффективные инструменты для реализации экспортного потенциала России.
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияВьетнамМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ИндонезияМонголия
 
 
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