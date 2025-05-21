Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург
Байеры из торгсетей Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали в Санкт-Петербург
© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramБайеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
Байеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Делегация из 14 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Вьетнама, Индонезии и Монголии находится с визитом с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге, организатором реверсной бизнес-миссии выступил Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, мероприятие проводится в рамках проекта межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта, который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил в 2024 году.
"Реверсная бизнес-миссия выступает площадкой для обсуждения возможностей сотрудничества производителей из различных регионов России с потенциальными партнерами из перспективных для экспорта стран", - говорится в сообщении.
В переговорах с ведущими зарубежными байерами принимают участие 39 экспортеров из Санкт-Петербурга и 25 производителей из Брянской, Омской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской и Курганской областей. Компании представляют потенциальным партнерам продукты питания, изделия медицинского назначения и фармацевтики, а также строительные материалы и продукцию лесопромышленного комплекса.
Программа бизнес-миссии включила насыщенные деловые сессии, которые позволяют производителям обменяться опытом, наладить контакты и повысить уровень компетенций в вопросах внешнеэкономической деятельности.
В частности, для компаний организованы b2b-переговоры, бизнес-игра, сессия по вопросам экспорта продукции агропромышленного комплекса в страны Азии, консультации по таможенному оформлению, логистике, сертификации и валютным операциям, а также бизнес-экскурсии на площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Партнером мероприятия выступил "Агроэкспорт" - федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.
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РЭЦ напомнил, что запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ в начале 2024 года. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать. Мероприятие подтвердило, что межрегиональное сотрудничество и организация визитов бизнес-делегаций в регионы - эффективные инструменты для реализации экспортного потенциала России.