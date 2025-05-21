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Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий - РИА Новости, 21.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:03 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/anokhin-2018342745.html
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий - РИА Новости, 21.05.2025
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий
В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:03:00+03:00
2025-05-21T20:03:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Соответствующее поручение он дал на заседании регионального штаба по экономике и инвестициям. По его мнению, устранение избыточной бюрократии позволит инвесторам в общей сложности сэкономить до 60 дней. Работу по сокращению сроков административных процедур планируется ввести в рамках внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Она разработана Агентством стратегических инициатив, Минэкономразвития России и ведущими деловыми объединениями страны. Основная задача – улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для создания новых производств и предприятий, указал Анохин. "Снижение административной нагрузки на бизнес значительно усилит конкурентное преимущество нашего региона в борьбе за инвестиции. А это развитие инфраструктуры, новые рабочие места и повышение благополучия жителей области", — подытожил губернатор.
https://ria.ru/20250516/anokhin-2017440019.html
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий

Анохин поручил ускорить прохождение админпроцедур при постройке предприятий

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Соответствующее поручение он дал на заседании регионального штаба по экономике и инвестициям.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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По его мнению, устранение избыточной бюрократии позволит инвесторам в общей сложности сэкономить до 60 дней.
Работу по сокращению сроков административных процедур планируется ввести в рамках внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Она разработана Агентством стратегических инициатив, Минэкономразвития России и ведущими деловыми объединениями страны. Основная задача – улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для создания новых производств и предприятий, указал Анохин.
"Снижение административной нагрузки на бизнес значительно усилит конкурентное преимущество нашего региона в борьбе за инвестиции. А это развитие инфраструктуры, новые рабочие места и повышение благополучия жителей области", — подытожил губернатор.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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