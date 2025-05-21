https://ria.ru/20250521/anokhin-2018342745.html

Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий

Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий - РИА Новости, 21.05.2025

Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий

В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 21.05.2025

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смоленская область

смоленская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Соответствующее поручение он дал на заседании регионального штаба по экономике и инвестициям. По его мнению, устранение избыточной бюрократии позволит инвесторам в общей сложности сэкономить до 60 дней. Работу по сокращению сроков административных процедур планируется ввести в рамках внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Она разработана Агентством стратегических инициатив, Минэкономразвития России и ведущими деловыми объединениями страны. Основная задача – улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для создания новых производств и предприятий, указал Анохин. "Снижение административной нагрузки на бизнес значительно усилит конкурентное преимущество нашего региона в борьбе за инвестиции. А это развитие инфраструктуры, новые рабочие места и повышение благополучия жителей области", — подытожил губернатор.

https://ria.ru/20250516/anokhin-2017440019.html

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смоленская область, россия, василий анохин