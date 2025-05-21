https://ria.ru/20250521/anokhin-2018342745.html
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий - РИА Новости, 21.05.2025
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий
В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:03:00+03:00
2025-05-21T20:03:00+03:00
2025-05-21T20:03:00+03:00
смоленская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Соответствующее поручение он дал на заседании регионального штаба по экономике и инвестициям. По его мнению, устранение избыточной бюрократии позволит инвесторам в общей сложности сэкономить до 60 дней. Работу по сокращению сроков административных процедур планируется ввести в рамках внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Она разработана Агентством стратегических инициатив, Минэкономразвития России и ведущими деловыми объединениями страны. Основная задача – улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для создания новых производств и предприятий, указал Анохин. "Снижение административной нагрузки на бизнес значительно усилит конкурентное преимущество нашего региона в борьбе за инвестиции. А это развитие инфраструктуры, новые рабочие места и повышение благополучия жителей области", — подытожил губернатор.
https://ria.ru/20250516/anokhin-2017440019.html
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин поручил сократить сроки админпроцедур при строительстве предприятий
Анохин поручил ускорить прохождение админпроцедур при постройке предприятий
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области ускорят прохождение административных процедур при строительстве производственных объектов и предприятий, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Соответствующее поручение он дал на заседании регионального штаба по экономике и инвестициям.
По его мнению, устранение избыточной бюрократии позволит инвесторам в общей сложности сэкономить до 60 дней.
Работу по сокращению сроков административных процедур планируется ввести в рамках внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Она разработана Агентством стратегических инициатив, Минэкономразвития России и ведущими деловыми объединениями страны. Основная задача – улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для создания новых производств и предприятий, указал Анохин.
"Снижение административной нагрузки на бизнес значительно усилит конкурентное преимущество нашего региона в борьбе за инвестиции. А это развитие инфраструктуры, новые рабочие места и повышение благополучия жителей области", — подытожил губернатор.