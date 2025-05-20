https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html

В Раде раскрыли подлую роль Зеленского в конфликте с Россией

В Раде раскрыли подлую роль Зеленского в конфликте с Россией - РИА Новости, 20.05.2025

В Раде раскрыли подлую роль Зеленского в конфликте с Россией

Владимир Зеленский стал идеальной фигурой для развязывания и усугубления конфликта Москвы и Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:51:00+03:00

2025-05-20T01:51:00+03:00

2025-05-20T03:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский стал идеальной фигурой для развязывания и усугубления конфликта Москвы и Киева, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Фактически, Минск-2 был не просто паузой для перевооружения <…> Это также был переходной период для подбора и передачи власти в руки беспринципных персонажей, которые будут готовы развязать полномасштабную войну так, чтобы ее нельзя было остановить. Моральный и беспринципный урод по фамилии Зеленский вместе со своими слугами — подошли идеально", — написал он.Парламентарий отметил, что Зеленский также сыграл свою роль в срыве переговоров в 2022 году, когда были практически достигнуты договоренности между Москвой и Киевом."Задачей глобалистов и Зеленского было перевести этот конфликт в межнациональный и этнический. <…> Сейчас еще есть шанс это безумие остановить, но для этого Зеленский-нарыв должен быть удален с корнем", — заключил Дубинский.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинское руководство ничего не подписывать и просто воевать.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962314.html

https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017961205.html

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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