WSJ: попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась
WSJ: попытка Зеленского уступками переманить Трампа на свою сторону провалилась
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского переманить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону в ситуации с урегулированием конфликта провалилась, пишет газета Wall Street Journal.
"Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась", - пишет издание.
По мнению газеты, Зеленский "согласился почти на все", чего хотел Трамп, но этот подход не принес ему почти ничего.
В понедельник Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. Позднее Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. Портал Axios также сообщал, что Трамп заявил лидерам ЕС и Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что не считает санкции против России хорошей идеей, так как РФ хочет соглашения по урегулированию на Украине.
Ранее Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что по-прежнему считает его "величайшим торгашом в мире".
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14 мая, 12:44
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.