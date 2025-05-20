https://ria.ru/20250520/zakharova-2018071023.html

МИД призвал Францию прокомментировать обвинения Дурова по выборам в Румынии

МИД призвал Францию прокомментировать обвинения Дурова по выборам в Румынии - РИА Новости, 20.05.2025

МИД призвал Францию прокомментировать обвинения Дурова по выборам в Румынии

Заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбе директора внешней разведки Франции блокировать в мессенджере Telegram информацию о... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:40:00+03:00

2025-05-20T15:40:00+03:00

2025-05-20T15:40:00+03:00

румыния

франция

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мария захарова

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президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбе директора внешней разведки Франции блокировать в мессенджере Telegram информацию о консервативных силах Румынии должны комментировать в Париже, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мне кажется, что информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть прозвучавшие заявления о том, что директор внешней разведки Франции Николя Лернер обращался к Павлу Дурову с просьбой о блокировке в мессенджере Telegram информации о консервативных силах Румынии, должны комментировать в Париже", - заявила она в ходе брифинга. Захарова подчеркнула, что подтверждение этой информации не удивит, однако французские власти должны дать разъяснения. "Нисколько не удивит, если станет известно, что такие заходы французских спецслужб - это не плод чьей-то фантазии, а что это действительно факт. Но еще раз, мне кажется, что Елисейский дворец просто обязан объясниться", - добавила она. Дуров в прошлое воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017996094.html

https://ria.ru/20250519/durov-2017858161.html

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румыния, франция, париж, павел дуров, мария захарова, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, в мире