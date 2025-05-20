https://ria.ru/20250520/zakharova-2018062974.html

Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова

Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 20.05.2025

Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова

Владимир Зеленский и западные страны пытались сорвать встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:58:00+03:00

2025-05-20T14:58:00+03:00

2025-05-20T15:58:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

мария захарова

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e68860ee5ebbcbf69c152d9699d4c54.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и западные страны пытались сорвать встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией", — сказала она на брифинге.По ее словам, Зеленский долго не мог определиться насчет участия Украины и советовался с европейскими кураторами, которые хотели не допустить возобновления прямого диалога Москвы и Киева.Другие заявления Захаровой:"Об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле "1000 на 1000 человек" и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования".Встреча в СтамбулеПредыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017822338.html

https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, мария захарова, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025