Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова
Захарова: Зеленский и Запад пытались сорвать переговоры
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и западные страны пытались сорвать встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией", — сказала она на брифинге.
По ее словам, Зеленский долго не мог определиться насчет участия Украины и советовался с европейскими кураторами, которые хотели не допустить возобновления прямого диалога Москвы и Киева.
Другие заявления Захаровой:
- встреча в Стамбуле — значимый результат, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны;
- важно реализовать достигнутые договоренности:
«
"Об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле "1000 на 1000 человек" и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования".
- дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это;
- Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом;
- Москва была инициатором предложения об обмене пленными;
- делегации общались на русском языке;
- у представителей Киева была вводная часть, которую они зачитывали не на украинском, а на английском языке.
Встреча в Стамбуле
Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
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