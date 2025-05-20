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Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 20.05.2025
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14:58 20.05.2025 (обновлено: 15:58 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018062974.html
Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова
Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 20.05.2025
Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова
Владимир Зеленский и западные страны пытались сорвать встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:58:00+03:00
2025-05-20T15:58:00+03:00
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москва
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мария захарова
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и западные страны пытались сорвать встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией", — сказала она на брифинге.По ее словам, Зеленский долго не мог определиться насчет участия Украины и советовался с европейскими кураторами, которые хотели не допустить возобновления прямого диалога Москвы и Киева.Другие заявления Захаровой:&quot;Об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле &quot;1000 на 1000 человек&quot; и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования&quot;.Встреча в СтамбулеПредыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017822338.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, мария захарова, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Украина и Запад пытались сорвать переговоры с Россией, заявила Захарова

Захарова: Зеленский и Запад пытались сорвать переговоры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и западные страны пытались сорвать встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией", — сказала она на брифинге.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мирошник рассказал, как Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле
19 мая, 13:42
По ее словам, Зеленский долго не мог определиться насчет участия Украины и советовался с европейскими кураторами, которые хотели не допустить возобновления прямого диалога Москвы и Киева.
Другие заявления Захаровой:
  • встреча в Стамбуле — значимый результат, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны;
  • важно реализовать достигнутые договоренности:
«

"Об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле "1000 на 1000 человек" и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД
  • дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это;
  • Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом;
  • Москва была инициатором предложения об обмене пленными;
  • делегации общались на русском языке;
  • у представителей Киева была вводная часть, которую они зачитывали не на украинском, а на английском языке.
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Вчера, 01:25

Встреча в Стамбуле

Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
17 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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