https://ria.ru/20250520/zaderzhanie-2018065219.html

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии - РИА Новости, 20.05.2025

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии

Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:07:00+03:00

2025-05-20T15:07:00+03:00

2025-05-20T15:10:00+03:00

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанный работал трудником в одном из монастырей, добавил РИА Новости источник в силовых структурах города. "По данным следствия, злоумышленник пересылал со своего аккаунта в мессенджере фото и видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних другим пользователям... Фигурант был установлен и 19 мая задержан", - сообщает пресс-служба ГСУ СК. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних). Источник РИА Новости в силовых структурах города отметил, что мужчина работал трудником в одном из монастырей Петербурга. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу добавили, что в отношении задержанного решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250428/vladivostok-2013751980.html

https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), общество