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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии - РИА Новости, 20.05.2025
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15:07 20.05.2025 (обновлено: 15:10 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/zaderzhanie-2018065219.html
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии - РИА Новости, 20.05.2025
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии
Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:07:00+03:00
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанный работал трудником в одном из монастырей, добавил РИА Новости источник в силовых структурах города. "По данным следствия, злоумышленник пересылал со своего аккаунта в мессенджере фото и видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних другим пользователям... Фигурант был установлен и 19 мая задержан", - сообщает пресс-служба ГСУ СК. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних). Источник РИА Новости в силовых структурах города отметил, что мужчина работал трудником в одном из монастырей Петербурга. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу добавили, что в отношении задержанного решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии

В Петербурге задержали трудника монастыря по подозрению в обороте порнографии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанный работал трудником в одном из монастырей, добавил РИА Новости источник в силовых структурах города.
"По данным следствия, злоумышленник пересылал со своего аккаунта в мессенджере фото и видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних другим пользователям... Фигурант был установлен и 19 мая задержан", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
Задержанный мужчина, подозреваемый в распространении детской порнографии во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Приморье задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
28 апреля, 03:43
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних).
Источник РИА Новости в силовых структурах города отметил, что мужчина работал трудником в одном из монастырей Петербурга.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу добавили, что в отношении задержанного решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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