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В Якутии потушили все лесные пожары - РИА Новости, 20.05.2025
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08:22 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/yakutiya-2017984326.html
В Якутии потушили все лесные пожары
В Якутии потушили все лесные пожары - РИА Новости, 20.05.2025
В Якутии потушили все лесные пожары
Все лесные пожары на территории Якутии потушены, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 244 термоточки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:22:00+03:00
2025-05-20T08:22:00+03:00
гидрометцентр
якутск
як-40
природные пожары в россии
происшествия
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Все лесные пожары на территории Якутии потушены, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 244 термоточки, сообщает оперативный штаб республики. Отмечается, что в настоящее время особый противопожарный режим действует на территориях Верхоянского района и в городе Якутске. Пожароопасный сезон на территории Якутии установлен с 1 мая. "С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 244 природных пожара, в том числе 77 лесных — на общей площади 24 тысячи гектаров, и 167 ландшафтных — на площади 5,4 тысячи гектаров. Один лесной пожар площадью 10 га потушили огнеборцы за сутки в Таттинском районе. Действующие природные пожары на территории Якутии отсутствуют", - рассказали в оперштабе. Ранее сообщалось о том, что 13 мая самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) прибыл в Якутию на борьбу с природными пожарами. Сезон охоты отменят в в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, причиной всех возгораний стали сельхозпалы.
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017821509.html
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гидрометцентр, якутск, як-40, природные пожары в россии, происшествия
Гидрометцентр, Якутск, Як-40, Природные пожары в России, Происшествия
В Якутии потушили все лесные пожары

На территории Якутии потушили все лесные пожары

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкЯкутия
Якутия - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Все лесные пожары на территории Якутии потушены, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 244 термоточки, сообщает оперативный штаб республики.
Отмечается, что в настоящее время особый противопожарный режим действует на территориях Верхоянского района и в городе Якутске. Пожароопасный сезон на территории Якутии установлен с 1 мая.
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"С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 244 природных пожара, в том числе 77 лесных — на общей площади 24 тысячи гектаров, и 167 ландшафтных — на площади 5,4 тысячи гектаров. Один лесной пожар площадью 10 га потушили огнеборцы за сутки в Таттинском районе. Действующие природные пожары на территории Якутии отсутствуют", - рассказали в оперштабе.
Ранее сообщалось о том, что 13 мая самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) прибыл в Якутию на борьбу с природными пожарами.
Сезон охоты отменят в в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, причиной всех возгораний стали сельхозпалы.
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ГидрометцентрЯкутскЯк-40Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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