https://ria.ru/20250520/yakutiya-2017984326.html
В Якутии потушили все лесные пожары
В Якутии потушили все лесные пожары - РИА Новости, 20.05.2025
В Якутии потушили все лесные пожары
Все лесные пожары на территории Якутии потушены, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 244 термоточки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:22:00+03:00
2025-05-20T08:22:00+03:00
2025-05-20T08:22:00+03:00
гидрометцентр
якутск
як-40
природные пожары в россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145070/01/1450700184_0:141:3000:1829_1920x0_80_0_0_ad3c498102e4b77732a4057a3f7e0b5f.jpg
ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Все лесные пожары на территории Якутии потушены, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 244 термоточки, сообщает оперативный штаб республики. Отмечается, что в настоящее время особый противопожарный режим действует на территориях Верхоянского района и в городе Якутске. Пожароопасный сезон на территории Якутии установлен с 1 мая. "С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 244 природных пожара, в том числе 77 лесных — на общей площади 24 тысячи гектаров, и 167 ландшафтных — на площади 5,4 тысячи гектаров. Один лесной пожар площадью 10 га потушили огнеборцы за сутки в Таттинском районе. Действующие природные пожары на территории Якутии отсутствуют", - рассказали в оперштабе. Ранее сообщалось о том, что 13 мая самолет-зондировщик Як-40 Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) прибыл в Якутию на борьбу с природными пожарами. Сезон охоты отменят в в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, причиной всех возгораний стали сельхозпалы.
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017821509.html
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145070/01/1450700184_188:0:2813:1969_1920x0_80_0_0_58c33846bd45887724ff2430eeb983f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, якутск, як-40, природные пожары в россии, происшествия
Гидрометцентр, Якутск, Як-40, Природные пожары в России, Происшествия
В Якутии потушили все лесные пожары
На территории Якутии потушили все лесные пожары