https://ria.ru/20250520/vystavka-2018016561.html

Компании из 10 регионов России представлены на выставке SIAL в Шанхае

Компании из 10 регионов России представлены на выставке SIAL в Шанхае - РИА Новости, 20.05.2025

Компании из 10 регионов России представлены на выставке SIAL в Шанхае

Международная выставка продуктов питания и напитков SIAL China открылась 19 мая в китайском Шанхае, в ней участвуют 34 компании из 10 регионов России при... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:39:00+03:00

2025-05-20T11:39:00+03:00

2025-05-20T11:39:00+03:00

экономика

россия

шанхай

российский экспортный центр (рэц)

продукты

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международная выставка продуктов питания и напитков SIAL China открылась 19 мая в китайском Шанхае, в ней участвуют 34 компании из 10 регионов России при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Коллективное участие малых и средних предприятий в выставке — один из проектов межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта. В этом году на SIAL продукты питания и напитки демонстрируют компании из Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Ростовской, Новгородской, Кировской, Калининградской, Тюменской и Тульской областей", - говорится в сообщении.Такой формат поддержки позволяет российским производителям провести деловые переговоры с потенциальными партнерами и наладить новые контакты, обменяться опытом и ознакомиться с инновациями в сфере продовольствия, а также узнать о возможностях выхода в зарубежные розничные сети.Для компаний МСП подобное участие в выставках с ЦПЭ является бесплатным. Центры поддержки экспорта берут на себя все расходы за разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей и организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.Для участия в выставках при содействии ЦПЭ можно направить заявку на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" (услуга по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта").Кроме того, в разделе "Мероприятия" бизнесу доступен список выставок и бизнес-миссий, в которых можно принять участие под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра.Напомним, региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".

https://ria.ru/20250519/rets-2017850340.html

https://ria.ru/20250519/rets-2017849253.html

россия

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц), продукты