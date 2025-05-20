https://ria.ru/20250520/vsu--2018072771.html
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 20.05.2025
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Сумской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:46:00+03:00
2025-05-20T15:46:00+03:00
2025-05-20T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Сумской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бунякино, Рыжевка, Атинское, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север"