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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 20.05.2025

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Сумской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:46:00+03:00

2025-05-20T15:46:00+03:00

2025-05-20T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Сумской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бунякино, Рыжевка, Атинское, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область