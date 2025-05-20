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Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд - РИА Новости, 20.05.2025
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06:16 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vospitatel-2017978727.html
Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд
Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд - РИА Новости, 20.05.2025
Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд
Бывшая воспитательница детсада в Кемерове пойдет под суд за жестокое обращение с тремя воспитанниками, ей грозит до трех лет лишения свободы. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:16:00+03:00
2025-05-20T06:16:00+03:00
происшествия
кемеровская область
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Бывшая воспитательница детсада в Кемерове пойдет под суд за жестокое обращение с тремя воспитанниками, ей грозит до трех лет лишения свободы. Следователи СУ СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей работницы детского сада. Она обвиняется в совершении преступления по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением). "По версии следствия,… с марта по апрель 2024 года женщина, являясь воспитателем в детском саду, систематически применяла физическую силу к пяти- и шестилетнему мальчикам. Она хватала детей за волосы, наносила удары руками по ягодицам, спине и по лицу… Усаживала малолетних на стул и одному ребенку скотчем перевязывала ноги, а второму руки привязывала к голове, причиняя физическую боль и психологические страдания. Кроме того, выявлен факт применения обвиняемой физической силы к еще одной малолетней воспитаннице детского сада, которой она в качественной воспитательной меры нанесла удар рукой в область туловища", – сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. По данным прокуратуры региона, также женщина пинала детей, угрожала им физической расправой и оскорбляла их. "Вину обвиняемая не признала, со следствием не сотрудничала, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках его рассмотрения прокуратурой в интересах малолетних потерпевших заявлены иски о взыскании с обвиняемой компенсации причиненного морального вреда", – сообщили в прокуратуре региона.
https://ria.ru/20250321/krasnodar-2006467890.html
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кемеровская область
кемерово
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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд

Экс-воспитатель детсада в Кемерове пойдет под суд за жестокое обращение с детьми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Бывшая воспитательница детсада в Кемерове пойдет под суд за жестокое обращение с тремя воспитанниками, ей грозит до трех лет лишения свободы.
Следователи СУ СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей работницы детского сада. Она обвиняется в совершении преступления по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).
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"По версии следствия,… с марта по апрель 2024 года женщина, являясь воспитателем в детском саду, систематически применяла физическую силу к пяти- и шестилетнему мальчикам. Она хватала детей за волосы, наносила удары руками по ягодицам, спине и по лицу… Усаживала малолетних на стул и одному ребенку скотчем перевязывала ноги, а второму руки привязывала к голове, причиняя физическую боль и психологические страдания. Кроме того, выявлен факт применения обвиняемой физической силы к еще одной малолетней воспитаннице детского сада, которой она в качественной воспитательной меры нанесла удар рукой в область туловища", – сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По данным прокуратуры региона, также женщина пинала детей, угрожала им физической расправой и оскорбляла их.
"Вину обвиняемая не признала, со следствием не сотрудничала, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках его рассмотрения прокуратурой в интересах малолетних потерпевших заявлены иски о взыскании с обвиняемой компенсации причиненного морального вреда", – сообщили в прокуратуре региона.
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