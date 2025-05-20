https://ria.ru/20250520/vospitatel-2017978727.html

Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд

Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд - РИА Новости, 20.05.2025

Экс-воспитатель детсада в Кузбассе пойдет под суд

Бывшая воспитательница детсада в Кемерове пойдет под суд за жестокое обращение с тремя воспитанниками, ей грозит до трех лет лишения свободы. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:16:00+03:00

2025-05-20T06:16:00+03:00

2025-05-20T06:16:00+03:00

происшествия

кемеровская область

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Бывшая воспитательница детсада в Кемерове пойдет под суд за жестокое обращение с тремя воспитанниками, ей грозит до трех лет лишения свободы. Следователи СУ СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей работницы детского сада. Она обвиняется в совершении преступления по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением). "По версии следствия,… с марта по апрель 2024 года женщина, являясь воспитателем в детском саду, систематически применяла физическую силу к пяти- и шестилетнему мальчикам. Она хватала детей за волосы, наносила удары руками по ягодицам, спине и по лицу… Усаживала малолетних на стул и одному ребенку скотчем перевязывала ноги, а второму руки привязывала к голове, причиняя физическую боль и психологические страдания. Кроме того, выявлен факт применения обвиняемой физической силы к еще одной малолетней воспитаннице детского сада, которой она в качественной воспитательной меры нанесла удар рукой в область туловища", – сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. По данным прокуратуры региона, также женщина пинала детей, угрожала им физической расправой и оскорбляла их. "Вину обвиняемая не признала, со следствием не сотрудничала, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках его рассмотрения прокуратурой в интересах малолетних потерпевших заявлены иски о взыскании с обвиняемой компенсации причиненного морального вреда", – сообщили в прокуратуре региона.

https://ria.ru/20250321/krasnodar-2006467890.html

https://ria.ru/20241216/detdom-1989374292.html

кемеровская область

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)