https://ria.ru/20250520/voda-2019142282.html
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г - РИА Новости, 26.05.2025
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г
Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-20T16:30:00+03:00
2025-05-20T16:30:00+03:00
2025-05-26T16:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970031174_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_20d5a9fcc74bcd33588d9acec5a21b0f.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды. Состояние столичной воды анализируется по ряду физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
https://realty.ria.ru/20250520/raboty-2017827848.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970031174_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4b1cbb379fd6a96d52dc7af3952fab79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г
Горхозяйство Москвы провело с начала 2025 г 1,3 млн исследований качества воды
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды. Состояние столичной воды анализируется по ряду физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.