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Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г - РИА Новости, 26.05.2025
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16:30 20.05.2025 (обновлено: 16:30 26.05.2025)
https://ria.ru/20250520/voda-2019142282.html
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г - РИА Новости, 26.05.2025
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г
Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-20T16:30:00+03:00
2025-05-26T16:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды. Состояние столичной воды анализируется по ряду физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г

Горхозяйство Москвы провело с начала 2025 г 1,3 млн исследований качества воды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроверка качества воды
Проверка качества воды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Проверка качества воды. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды. Состояние столичной воды анализируется по ряду физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
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