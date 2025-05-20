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Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г

Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г - РИА Новости, 26.05.2025

Около 1,3 млн анализов качества воды провели в Москве с начала 2025 г

Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-20T16:30:00+03:00

2025-05-20T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели с начала 2025 года 1,3 миллиона исследований качества воды. Состояние столичной воды анализируется по ряду физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.

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городское хозяйство москвы, москва