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Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки - РИА Новости, 20.05.2025
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04:07 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vladivostok-2017972828.html
Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки
Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки - РИА Новости, 20.05.2025
Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки
Спасатели и волонтеры вторые сутки продолжают поиски мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки с подругой на сапе во Владивостоке. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:07:00+03:00
2025-05-20T04:07:00+03:00
происшествия
владивосток
надеждинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Спасатели и волонтеры вторые сутки продолжают поиски мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки с подругой на сапе во Владивостоке. По данным поисковой организации "ПримПоиск", Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали. "Поиски продолжаются, от нас задействованы катера", - сказал РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ. В "ПримПоиске" РИА Новости добавили, что их волонтеры тоже продолжают поиски мужчины.
https://ria.ru/20250519/telo--2017811702.html
владивосток
надеждинский район
россия
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происшествия, владивосток, надеждинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Надеждинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки

Мужчину, пропавшего на сапе с подругой в море во Владивостоке, ищут вторые сутки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники поисково-спасательной станции
Сотрудники поисково-спасательной станции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сотрудники поисково-спасательной станции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Спасатели и волонтеры вторые сутки продолжают поиски мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки с подругой на сапе во Владивостоке.
По данным поисковой организации "ПримПоиск", Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.
"Поиски продолжаются, от нас задействованы катера", - сказал РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ.
В "ПримПоиске" РИА Новости добавили, что их волонтеры тоже продолжают поиски мужчины.
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ПроисшествияВладивостокНадеждинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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