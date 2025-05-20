https://ria.ru/20250520/vladivostok-2017972828.html

Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки

Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки - РИА Новости, 20.05.2025

Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки

Спасатели и волонтеры вторые сутки продолжают поиски мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки с подругой на сапе во Владивостоке. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:07:00+03:00

2025-05-20T04:07:00+03:00

2025-05-20T04:07:00+03:00

происшествия

владивосток

надеждинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964120462_0:162:3178:1950_1920x0_80_0_0_cdeb0abe46de0b87e821c31bde72718c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Спасатели и волонтеры вторые сутки продолжают поиски мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки с подругой на сапе во Владивостоке. По данным поисковой организации "ПримПоиск", Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали. "Поиски продолжаются, от нас задействованы катера", - сказал РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ. В "ПримПоиске" РИА Новости добавили, что их волонтеры тоже продолжают поиски мужчины.

https://ria.ru/20250519/telo--2017811702.html

владивосток

надеждинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, надеждинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)