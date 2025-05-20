Высланные Венгрией украинские дипломаты покинули страну
Высланные Венгрией украинские шпионы Керничный и Кричфалуши покинули страну
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 мая - РИА Новости. Работавшие под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши покинули Венгрию 11 мая, их шпионская деятельность, как и бывшего сотрудника украинского посольства Сергея Александрова, доказана, заявил глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш.
"Два украинских дипломата, Дмитрий Кричфалуши и Юрий Керничный, были высланы 11 мая и покинули территорию Венгрии 11 мая через пограничный переход "Захонь". По поводу бывшего украинского дипломата Сергея Александрова были проведены дополнительные разбирательства", - сказал Кочиш на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.
По его словам, проведенное расследование показало, что подозрения в шпионаже в отношении всех трех лиц "подтвердились".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра в тот же день также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.