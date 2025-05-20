https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html

В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа

В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа

США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума, касающегося возможного заключения будущего мирного договора с Россией, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:55:00+03:00

2025-05-20T16:55:00+03:00

2025-05-20T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума, касающегося возможного заключения будущего мирного договора с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Как отметил политик, Владимир Зеленский и европейские лидеры считали, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Москву из-за якобы ее отказа от 30-дневного перемирия."Угрозы остались угрозами, при этом Трамп позвонил Путину и вместо разрыва отношений договорился подготовить меморандум с условиями прекращения огня. Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия условий документа и его подписания", — написал он.Дубинский добавил, что, если Вашингтон и Москва заключат соглашение об урегулировании конфликта на Украине, а Киев его не поддержит, у Трампа больше не будет необходимости вводить антироссийские санкции.В понедельник Владимир Путин и хозяин Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать вместе с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, дональд трамп, сша, александр дубинский