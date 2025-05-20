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В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 20.05.2025 (обновлено: 20:39 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html
В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа
В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа
США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума, касающегося возможного заключения будущего мирного договора с Россией, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:55:00+03:00
2025-05-20T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
дональд трамп
сша
александр дубинский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума, касающегося возможного заключения будущего мирного договора с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Как отметил политик, Владимир Зеленский и европейские лидеры считали, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Москву из-за якобы ее отказа от 30-дневного перемирия."Угрозы остались угрозами, при этом Трамп позвонил Путину и вместо разрыва отношений договорился подготовить меморандум с условиями прекращения огня. Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия условий документа и его подписания", — написал он.Дубинский добавил, что, если Вашингтон и Москва заключат соглашение об урегулировании конфликта на Украине, а Киев его не поддержит, у Трампа больше не будет необходимости вводить антироссийские санкции.В понедельник Владимир Путин и хозяин Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать вместе с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, дональд трамп, сша, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Дональд Трамп, США, Александр Дубинский
В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа

Депутат Рады Дубинский: США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума, касающегося возможного заключения будущего мирного договора с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Как отметил политик, Владимир Зеленский и европейские лидеры считали, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Москву из-за якобы ее отказа от 30-дневного перемирия.
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"Угрозы остались угрозами, при этом Трамп позвонил Путину и вместо разрыва отношений договорился подготовить меморандум с условиями прекращения огня. Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия условий документа и его подписания", — написал он.
Дубинский добавил, что, если Вашингтон и Москва заключат соглашение об урегулировании конфликта на Украине, а Киев его не поддержит, у Трампа больше не будет необходимости вводить антироссийские санкции.
В понедельник Владимир Путин и хозяин Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать вместе с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДональд ТрампСШААлександр Дубинский
 
 
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