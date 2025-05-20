https://ria.ru/20250520/turnir-2018006915.html

Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"

Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина" - РИА Новости, 20.05.2025

Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"

В Санкт-Петербурге завершился Xlll международный юниорский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Представительные соревнования собрали порядка 500 лучших... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:28:00+03:00

2025-05-20T12:28:00+03:00

2025-05-20T12:28:00+03:00

фосагро

спорт

дзюдо

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018008668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c8b20f10b4f332281634b213b81f0f5.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился Xlll международный юниорский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Представительные соревнования собрали порядка 500 лучших спортсменов до 21 года из России, Казахстана, Беларуси, Республики Сербская, Греции, Азербайджана, Монголии и других стран. Одним из партнеров турнира выступила компания "ФосАгро". В этом году в кубке участвовали 10 зарубежных команд. А в планах организаторов - федерации дзюдо Санкт-Петербурга, клуба "Турбостроитель", фонда поддержки и развития спорта им. Анатолия Рахлина – продолжать расширение международного представительства на кубке.Михаил Рахлин - сын легендарного тренера и президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга – озвучил план на следующий год: 20 зарубежных команд на кубке. В этом году федерации дзюдо Санкт-Петербурга исполняется 90 лет. В преддверии юбилея спортивная организация и "ФосАгро" расширили партнерское соглашение. Сотрудничество нацелено на популяризацию дзюдо и повышение доступности занятий этим видом спорта.

https://ria.ru/20250414/festival-2011155298.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина" Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина" 2025-05-20T12:28 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фосагро, спорт, дзюдо, санкт-петербург