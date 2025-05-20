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Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина" - РИА Новости, 20.05.2025
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12:28 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/turnir-2018006915.html
Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"
Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина" - РИА Новости, 20.05.2025
Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"
В Санкт-Петербурге завершился Xlll международный юниорский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Представительные соревнования собрали порядка 500 лучших... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:28:00+03:00
2025-05-20T12:28:00+03:00
фосагро
спорт
дзюдо
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился Xlll международный юниорский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Представительные соревнования собрали порядка 500 лучших спортсменов до 21 года из России, Казахстана, Беларуси, Республики Сербская, Греции, Азербайджана, Монголии и других стран. Одним из партнеров турнира выступила компания "ФосАгро". В этом году в кубке участвовали 10 зарубежных команд. А в планах организаторов - федерации дзюдо Санкт-Петербурга, клуба "Турбостроитель", фонда поддержки и развития спорта им. Анатолия Рахлина – продолжать расширение международного представительства на кубке.Михаил Рахлин - сын легендарного тренера и президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга – озвучил план на следующий год: 20 зарубежных команд на кубке. В этом году федерации дзюдо Санкт-Петербурга исполняется 90 лет. В преддверии юбилея спортивная организация и "ФосАгро" расширили партнерское соглашение. Сотрудничество нацелено на популяризацию дзюдо и повышение доступности занятий этим видом спорта.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"
Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"
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РИА Новости
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5
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96
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фосагро, спорт, дзюдо, санкт-петербург
ФосАгро, Спорт, Дзюдо, Санкт-Петербург

Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился Xlll международный юниорский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Представительные соревнования собрали порядка 500 лучших спортсменов до 21 года из России, Казахстана, Беларуси, Республики Сербская, Греции, Азербайджана, Монголии и других стран. Одним из партнеров турнира выступила компания "ФосАгро".

В этом году в кубке участвовали 10 зарубежных команд. А в планах организаторов - федерации дзюдо Санкт-Петербурга, клуба "Турбостроитель", фонда поддержки и развития спорта им. Анатолия Рахлина – продолжать расширение международного представительства на кубке.
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Физкультурно-образовательный фестиваль прошел в Петербурге и Волхове
14 апреля, 14:13
Михаил Рахлин - сын легендарного тренера и президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга – озвучил план на следующий год: 20 зарубежных команд на кубке.

В этом году федерации дзюдо Санкт-Петербурга исполняется 90 лет. В преддверии юбилея спортивная организация и "ФосАгро" расширили партнерское соглашение. Сотрудничество нацелено на популяризацию дзюдо и повышение доступности занятий этим видом спорта.
 
ФосАгроСпортДзюдоСанкт-Петербург
 
 
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