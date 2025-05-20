Около 500 спортсменов поучаствовали в турнире "Кубок Анатолия Рахлина"
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился Xlll международный юниорский турнир по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Представительные соревнования собрали порядка 500 лучших спортсменов до 21 года из России, Казахстана, Беларуси, Республики Сербская, Греции, Азербайджана, Монголии и других стран. Одним из партнеров турнира выступила компания "ФосАгро".
В этом году в кубке участвовали 10 зарубежных команд. А в планах организаторов - федерации дзюдо Санкт-Петербурга, клуба "Турбостроитель", фонда поддержки и развития спорта им. Анатолия Рахлина – продолжать расширение международного представительства на кубке.
В этом году в кубке участвовали 10 зарубежных команд. А в планах организаторов - федерации дзюдо Санкт-Петербурга, клуба "Турбостроитель", фонда поддержки и развития спорта им. Анатолия Рахлина – продолжать расширение международного представительства на кубке.
Михаил Рахлин - сын легендарного тренера и президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга – озвучил план на следующий год: 20 зарубежных команд на кубке.
В этом году федерации дзюдо Санкт-Петербурга исполняется 90 лет. В преддверии юбилея спортивная организация и "ФосАгро" расширили партнерское соглашение. Сотрудничество нацелено на популяризацию дзюдо и повышение доступности занятий этим видом спорта.
В этом году федерации дзюдо Санкт-Петербурга исполняется 90 лет. В преддверии юбилея спортивная организация и "ФосАгро" расширили партнерское соглашение. Сотрудничество нацелено на популяризацию дзюдо и повышение доступности занятий этим видом спорта.