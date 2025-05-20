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Бизнес-центр с ФОКом возведут в Пресненском районе Москвы

Бизнес-центр с ФОКом возведут в Пресненском районе Москвы - РИА Новости, 20.05.2025

Бизнес-центр с ФОКом возведут в Пресненском районе Москвы

В Пресненском районе Москвы началось строительство бизнес-центра "Шелепиха" с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК), рассказал министр правительства... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:21:00+03:00

2025-05-20T09:21:00+03:00

2025-05-20T10:15:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Пресненском районе Москвы началось строительство бизнес-центра "Шелепиха" с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся помещения торгового назначения площадью 118 "квадратов" и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном."Второй этаж займут кафе и рестораны, которые разместятся на площади около 550 квадратных метров, а с третьего по 11 этаж – офисные пространства. В подземной части здания предусмотрена стоянка на 111 машино-мест", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Сдать в эксплуатацию бизнес-центр на 2-й Магистральной улице, 7А/1, планируется в 2028 году. В состав ФОК также войдут бассейн, залы различной площади, зоны силовых упражнений, сауна, хамам и медицинский кабинет, уточняется в пресс-релизе.

москва

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градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва