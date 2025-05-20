https://ria.ru/20250520/trump-2018051159.html

СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине

СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине - РИА Новости, 20.05.2025

СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине

Лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин согласился немедленно начать прямые... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:07:00+03:00

2025-05-20T14:07:00+03:00

2025-05-20T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Трамп заявил лидерам, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня... последовало недоуменное молчание на несколько секунд", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что в ходе разговора с Трампом премьер Италии Джорджа Мелони спросила о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны РФ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато