https://ria.ru/20250520/trump-2018051159.html
СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине
СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине - РИА Новости, 20.05.2025
СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине
Лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин согласился немедленно начать прямые... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:07:00+03:00
2025-05-20T14:07:00+03:00
2025-05-20T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Трамп заявил лидерам, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня... последовало недоуменное молчание на несколько секунд", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что в ходе разговора с Трампом премьер Италии Джорджа Мелони спросила о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны РФ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
СМИ узнали о странной реакции лидеров ЕС на слова Трампа о Путине
Axios: Трамп ввел лидеров ЕС в ступор словами о Путине и прекращении огня