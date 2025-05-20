https://ria.ru/20250520/trevoga-2017978202.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:05:00+03:00

2025-05-20T06:05:00+03:00

2025-05-20T06:05:00+03:00

курская область

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Опасность была объявлена в 05.55 мск, она продлилась две минуты. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/opasnost-1968624753.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность