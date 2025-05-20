https://ria.ru/20250520/trevoga-2017978202.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:05:00+03:00
2025-05-20T06:05:00+03:00
2025-05-20T06:05:00+03:00
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Опасность была объявлена в 05.55 мск, она продлилась две минуты. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240826/opasnost-1968624753.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Оперштаб Курской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе