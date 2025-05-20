https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:41:00+03:00
2025-05-20T00:41:00+03:00
2025-05-20T00:41:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки. "Нет, думаю, будет отлично, если это будет в Ватикане, будет иметь дополнительное значение", - заявил Трамп на вопрос о том, значит ли, что США отдаляются от переговоров, предлагая их местом Ватикан.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ватикан, дональд трамп, сша, украина
В мире, Ватикан, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
Трамп: выбор Ватикана для переговоров будет иметь дополнительное значение