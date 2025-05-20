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Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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00:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:41:00+03:00
2025-05-20T00:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки. "Нет, думаю, будет отлично, если это будет в Ватикане, будет иметь дополнительное значение", - заявил Трамп на вопрос о том, значит ли, что США отдаляются от переговоров, предлагая их местом Ватикан.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961699.html
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в мире, ватикан, дональд трамп, сша, украина
В мире, Ватикан, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине

Трамп: выбор Ватикана для переговоров будет иметь дополнительное значение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки.
"Нет, думаю, будет отлично, если это будет в Ватикане, будет иметь дополнительное значение", - заявил Трамп на вопрос о том, значит ли, что США отдаляются от переговоров, предлагая их местом Ватикан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования на Украине
00:27
 
В миреВатиканДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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