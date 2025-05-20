https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html

Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине

Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:41:00+03:00

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2025-05-20T00:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Штаты отдаляются от переговоров по Украине, предлагая Ватикан в качестве площадки. "Нет, думаю, будет отлично, если это будет в Ватикане, будет иметь дополнительное значение", - заявил Трамп на вопрос о том, значит ли, что США отдаляются от переговоров, предлагая их местом Ватикан.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017961699.html

ватикан

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Дарья Буймова

в мире, ватикан, дональд трамп, сша, украина