https://ria.ru/20250520/tramp-2017961390.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:21:00+03:00
2025-05-20T00:21:00+03:00
2025-05-20T01:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине."Сразу после звонка (с Путиным - ред.) со мной на линии были многие лидеры европейских стран, и нам нужно разрешить это", - заявил Трамп, комментируя разговор с Путиным.Ранее Трамп заявил, что после телефонного разговора с Путиным он созвонился с Владимиром Зеленским, а также некоторыми европейскими лидерами. Он отметил, что рассказал им о результатах разговора с российским президентом.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать
Трамп после разговора с Путиным: ситуацию на Украине надо урегулировать