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Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать - РИА Новости, 20.05.2025
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00:21 20.05.2025 (обновлено: 01:02 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961390.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине. РИА Новости, 20.05.2025
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине."Сразу после звонка (с Путиным - ред.) со мной на линии были многие лидеры европейских стран, и нам нужно разрешить это", - заявил Трамп, комментируя разговор с Путиным.Ранее Трамп заявил, что после телефонного разговора с Путиным он созвонился с Владимиром Зеленским, а также некоторыми европейскими лидерами. Он отметил, что рассказал им о результатах разговора с российским президентом.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать

Трамп после разговора с Путиным: ситуацию на Украине надо урегулировать

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине.
"Сразу после звонка (с Путиным - ред.) со мной на линии были многие лидеры европейских стран, и нам нужно разрешить это", - заявил Трамп, комментируя разговор с Путиным.
Ранее Трамп заявил, что после телефонного разговора с Путиным он созвонился с Владимиром Зеленским, а также некоторыми европейскими лидерами. Он отметил, что рассказал им о результатах разговора с российским президентом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
00:36
 
В миреДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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