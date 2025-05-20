https://ria.ru/20250520/tramp-2017961390.html

Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать

Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп заявил, что конфликт на Украине надо урегулировать

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине."Сразу после звонка (с Путиным - ред.) со мной на линии были многие лидеры европейских стран, и нам нужно разрешить это", - заявил Трамп, комментируя разговор с Путиным.Ранее Трамп заявил, что после телефонного разговора с Путиным он созвонился с Владимиром Зеленским, а также некоторыми европейскими лидерами. Он отметил, что рассказал им о результатах разговора с российским президентом.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, владимир зеленский