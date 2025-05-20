https://ria.ru/20250520/tatarstan-2017984940.html
В Татарстане с начала года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов
В Татарстане с начала года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов - РИА Новости, 20.05.2025
В Татарстане с начала года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов
Жители Татарстана с начала 2025 года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов, большинство из них направлены на обеспечение занятости, сообщает министерство... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:31:00+03:00
2025-05-20T08:31:00+03:00
2025-05-20T08:31:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Жители Татарстана с начала 2025 года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов, большинство из них направлены на обеспечение занятости, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. "С января по 16 мая в Республике Татарстан заключено 1,8 тысячи социальных контрактов на сумму 306,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации министерства, 85,4% заключенных контрактов направлены на обеспечение трудовой занятости граждан, в том числе 710 контрактов - на трудоустройство, 727 - на открытие собственного дела, 100 - на создание личного подсобного хозяйства. Заключившие соцконтракт жители республики, в частности, открывают парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, автомобильного обслуживания, ведут подсобное хозяйство, занимаются электронной торговлей. С 2025 года социальные контракты заключаются в рамках нового нацпроекта "Семья". В приоритетном порядке их могут заключить многодетные семьи. По данным министерства труда и соцзащиты Татарстана, социальный контракт является наиболее эффективным инструментом по решению проблем бедности. В 2024 году в республике 5,9 тысячи семей заключили социальные контракты, 90% контрактов были направлены на обеспечение занятости граждан. В результате реализации социальных контрактов 63% граждан вышли из бедности.
https://ria.ru/20241002/tatarstan-1976027750.html
https://ria.ru/20250327/kadry-2007615463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане с начала года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов
В Татарстане с начала года заключили 1,8 тыс соцконтрактов в рамках нацпроекта
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Жители Татарстана с начала 2025 года заключили 1,8 тысячи социальных контрактов, большинство из них направлены на обеспечение занятости, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики.
"С января по 16 мая в Республике Татарстан заключено 1,8 тысячи социальных контрактов на сумму 306,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По информации министерства, 85,4% заключенных контрактов направлены на обеспечение трудовой занятости граждан, в том числе 710 контрактов - на трудоустройство, 727 - на открытие собственного дела, 100 - на создание личного подсобного хозяйства.
Заключившие соцконтракт жители республики, в частности, открывают парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, автомобильного обслуживания, ведут подсобное хозяйство, занимаются электронной торговлей.
С 2025 года социальные контракты заключаются в рамках нового нацпроекта "Семья". В приоритетном порядке их могут заключить многодетные семьи.
По данным министерства труда и соцзащиты Татарстана, социальный контракт является наиболее эффективным инструментом по решению проблем бедности. В 2024 году в республике 5,9 тысячи семей заключили социальные контракты, 90% контрактов были направлены на обеспечение занятости граждан. В результате реализации социальных контрактов 63% граждан вышли из бедности.