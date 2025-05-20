https://ria.ru/20250520/stroitelstvo-2017970939.html

Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО

Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО - РИА Новости, 20.05.2025

Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО

Китайская компания "Гугаолл" заинтересована в строительстве в Еврейской АО железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское у моста с КНР с вложением 22... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:14:00+03:00

2025-05-20T03:14:00+03:00

2025-05-20T03:14:00+03:00

экономика

китай

россия

хэйлунцзян

российский фонд прямых инвестиций

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Китайская компания "Гугаолл" заинтересована в строительстве в Еврейской АО железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское у моста с КНР с вложением 22 миллиардов рублей, сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора российского региона Мария Костюк. На 34-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке делегация ЕАО провела ряд переговоров с потенциальными инвесторами. "Компания "Гугаолл" выразила заинтересованность в реализации двух масштабных проектов. Первый - строительство железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское с инвестициями 22 миллиарда рублей. Второй - создание агропромышленного парка на 50 гектаров с вложениями в 11 миллиардов рублей. Проекты охватывают логистику угля, животноводство, переработку кукурузы, производство масла, крахмала и других сельхозкультур", - написала Костюк. По ее словам, с компанией "Цзиньчжоу Тяньли" обсуждались планы по строительству завода по глубокой переработке сои мощностью до 100 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,65 миллиарда рублей. Также в числе перспективных проектов - предприятие по сборке сельскохозяйственной техники и предоставление китайским партнерам земельных участков под агропроизводство. "С представителями сельскохозяйственной компании "Цзюцзю" из Даньдуна обсудили создание тепличного хозяйства на территории ЕАО. Планируется выращивать клубнику и чернику на площади до 60 гектаров. Объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей. Подтвердили готовность оказать всестороннюю поддержку проекту, включая поиск российских партнеров. Дополнительно затронули перспективу добычи торфа в регионе", - добавила Костюк. Она отметила, что в ближайшее время стороны перейдут к практической реализации проектов. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году рос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.

https://ria.ru/20250423/uzatom-2012886541.html

https://ria.ru/20250508/investitsii-2015763817.html

китай

россия

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, хэйлунцзян, российский фонд прямых инвестиций