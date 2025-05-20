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Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО - РИА Новости, 20.05.2025
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03:14 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/stroitelstvo-2017970939.html
Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО
Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО - РИА Новости, 20.05.2025
Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО
Китайская компания "Гугаолл" заинтересована в строительстве в Еврейской АО железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское у моста с КНР с вложением 22... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:14:00+03:00
2025-05-20T03:14:00+03:00
экономика
китай
россия
хэйлунцзян
российский фонд прямых инвестиций
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Китайская компания "Гугаолл" заинтересована в строительстве в Еврейской АО железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское у моста с КНР с вложением 22 миллиардов рублей, сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора российского региона Мария Костюк. На 34-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке делегация ЕАО провела ряд переговоров с потенциальными инвесторами. "Компания "Гугаолл" выразила заинтересованность в реализации двух масштабных проектов. Первый - строительство железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское с инвестициями 22 миллиарда рублей. Второй - создание агропромышленного парка на 50 гектаров с вложениями в 11 миллиардов рублей. Проекты охватывают логистику угля, животноводство, переработку кукурузы, производство масла, крахмала и других сельхозкультур", - написала Костюк. По ее словам, с компанией "Цзиньчжоу Тяньли" обсуждались планы по строительству завода по глубокой переработке сои мощностью до 100 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,65 миллиарда рублей. Также в числе перспективных проектов - предприятие по сборке сельскохозяйственной техники и предоставление китайским партнерам земельных участков под агропроизводство. "С представителями сельскохозяйственной компании "Цзюцзю" из Даньдуна обсудили создание тепличного хозяйства на территории ЕАО. Планируется выращивать клубнику и чернику на площади до 60 гектаров. Объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей. Подтвердили готовность оказать всестороннюю поддержку проекту, включая поиск российских партнеров. Дополнительно затронули перспективу добычи торфа в регионе", - добавила Костюк. Она отметила, что в ближайшее время стороны перейдут к практической реализации проектов. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году рос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.
https://ria.ru/20250423/uzatom-2012886541.html
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китай
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экономика, китай, россия, хэйлунцзян, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Китай, Россия, Хэйлунцзян, Российский фонд прямых инвестиций
Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО

Китайская компания может построить ж/д хаб у моста Нижнеленинское — Тунцзян

© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур, Еврейская автономная область - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Александр Музыка
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Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Китайская компания "Гугаолл" заинтересована в строительстве в Еврейской АО железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское у моста с КНР с вложением 22 миллиардов рублей, сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора российского региона Мария Костюк.
На 34-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке делегация ЕАО провела ряд переговоров с потенциальными инвесторами.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС
23 апреля, 09:41
"Компания "Гугаолл" выразила заинтересованность в реализации двух масштабных проектов. Первый - строительство железнодорожного хаба в примостовой зоне Нижнеленинское с инвестициями 22 миллиарда рублей. Второй - создание агропромышленного парка на 50 гектаров с вложениями в 11 миллиардов рублей. Проекты охватывают логистику угля, животноводство, переработку кукурузы, производство масла, крахмала и других сельхозкультур", - написала Костюк.
По ее словам, с компанией "Цзиньчжоу Тяньли" обсуждались планы по строительству завода по глубокой переработке сои мощностью до 100 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,65 миллиарда рублей. Также в числе перспективных проектов - предприятие по сборке сельскохозяйственной техники и предоставление китайским партнерам земельных участков под агропроизводство.
"С представителями сельскохозяйственной компании "Цзюцзю" из Даньдуна обсудили создание тепличного хозяйства на территории ЕАО. Планируется выращивать клубнику и чернику на площади до 60 гектаров. Объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей. Подтвердили готовность оказать всестороннюю поддержку проекту, включая поиск российских партнеров. Дополнительно затронули перспективу добычи торфа в регионе", - добавила Костюк.
Она отметила, что в ближайшее время стороны перейдут к практической реализации проектов.
Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году рос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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ЭкономикаКитайРоссияХэйлунцзянРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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