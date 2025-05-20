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Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции - РИА Новости, 20.05.2025
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04:44 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ssha-2017974684.html
Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции
Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции - РИА Новости, 20.05.2025
Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции
Сенат США одобрил назначение Чарльза Кушнера, родственника Дональда Трампа, на должность посла во Франции, сообщает газета Hill. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:44:00+03:00
2025-05-20T04:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Сенат США одобрил назначение Чарльза Кушнера, родственника Дональда Трампа, на должность посла во Франции, сообщает газета Hill. "Сенаторы приняли решение утвердить кандидатуру Кушнера, отдав 51 голос за и 45 против," – сообщает издание. Чарльз Кушнер, ныне отставной адвокат, является отцом Джареда Кушнера – зятя президента США. В 2005 году Кушнер был признан виновным в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию, уклонении от уплаты налогов и фальсификации показаний свидетелей. В результате он был приговорен к двум годам лишения свободы. В 2020 году Трамп помиловал его. В ноябре, выдвигая кандидатуру Кушнера на этот пост, Дональд Трамп назвал его "выдающимся бизнес-лидером, филантропом и организатором сделок".
https://ria.ru/20250428/tramp-2013750251.html
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в мире, сша, франция, дональд трамп, джаред кушнер
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Джаред Кушнер
Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции

Hill: сенат США одобрил назначение родственника Трампа Кушнера послом во Франции

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Сенат США одобрил назначение Чарльза Кушнера, родственника Дональда Трампа, на должность посла во Франции, сообщает газета Hill.
"Сенаторы приняли решение утвердить кандидатуру Кушнера, отдав 51 голос за и 45 против," – сообщает издание.
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Чарльз Кушнер, ныне отставной адвокат, является отцом Джареда Кушнера – зятя президента США. В 2005 году Кушнер был признан виновным в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию, уклонении от уплаты налогов и фальсификации показаний свидетелей. В результате он был приговорен к двум годам лишения свободы. В 2020 году Трамп помиловал его.
В ноябре, выдвигая кандидатуру Кушнера на этот пост, Дональд Трамп назвал его "выдающимся бизнес-лидером, филантропом и организатором сделок".
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В миреСШАФранцияДональд ТрампДжаред Кушнер
 
 
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