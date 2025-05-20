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Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции

Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции - РИА Новости, 20.05.2025

Сенат США одобрил назначение родственника Трампа послом во Франции

Сенат США одобрил назначение Чарльза Кушнера, родственника Дональда Трампа, на должность посла во Франции, сообщает газета Hill. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:44:00+03:00

2025-05-20T04:44:00+03:00

2025-05-20T04:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Сенат США одобрил назначение Чарльза Кушнера, родственника Дональда Трампа, на должность посла во Франции, сообщает газета Hill. "Сенаторы приняли решение утвердить кандидатуру Кушнера, отдав 51 голос за и 45 против," – сообщает издание. Чарльз Кушнер, ныне отставной адвокат, является отцом Джареда Кушнера – зятя президента США. В 2005 году Кушнер был признан виновным в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию, уклонении от уплаты налогов и фальсификации показаний свидетелей. В результате он был приговорен к двум годам лишения свободы. В 2020 году Трамп помиловал его. В ноябре, выдвигая кандидатуру Кушнера на этот пост, Дональд Трамп назвал его "выдающимся бизнес-лидером, филантропом и организатором сделок".

https://ria.ru/20250428/tramp-2013750251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, франция, дональд трамп, джаред кушнер