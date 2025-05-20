https://ria.ru/20250520/ssha-2017971239.html

США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ

США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025

США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ

Именно администрация США выступила с инициативой о возможности приобретения Boeing 747, вопреки заявлениям о том, что Катар сам предложил в качестве "подарка"... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:24:00+03:00

2025-05-20T03:24:00+03:00

2025-05-20T03:24:00+03:00

в мире

катар

сша

ближний восток

дональд трамп

стив уиткофф

министерство обороны сша

boeing 747

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Именно администрация США выступила с инициативой о возможности приобретения Boeing 747, вопреки заявлениям о том, что Катар сам предложил в качестве "подарка" Дональду Трампу этот самолет, сообщает телеканал CNN. "Трамп поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу найти список пригодных для использования самолетов," – сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома. Как утверждают источники, изначально речь шла об аренде самолета, а не о его покупке. Лица, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что сделка все еще находится на стадии обсуждения юристами обеих сторон. Стоимость самолета оценивается в 400 миллионов долларов, однако источники предполагают, что цена для президента Трампа будет снижена. Однако Трамп неоднократно называл потенциальную сделку "подарком", что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые усомнились в этичности такого щедрого жеста со стороны королевской семьи Катара. Ранее сообщалось, что Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки – конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды. Поэтому Пентагону было поручено рассматривать возможность приобретения нового президентского самолета у альтернативного поставщика.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html

https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html

катар

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, министерство обороны сша, boeing 747