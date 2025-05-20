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США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
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03:24 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ssha-2017971239.html
США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ
США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ
Именно администрация США выступила с инициативой о возможности приобретения Boeing 747, вопреки заявлениям о том, что Катар сам предложил в качестве "подарка"... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:24:00+03:00
2025-05-20T03:24:00+03:00
в мире
катар
сша
ближний восток
дональд трамп
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министерство обороны сша
boeing 747
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Именно администрация США выступила с инициативой о возможности приобретения Boeing 747, вопреки заявлениям о том, что Катар сам предложил в качестве "подарка" Дональду Трампу этот самолет, сообщает телеканал CNN. "Трамп поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу найти список пригодных для использования самолетов," – сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома. Как утверждают источники, изначально речь шла об аренде самолета, а не о его покупке. Лица, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что сделка все еще находится на стадии обсуждения юристами обеих сторон. Стоимость самолета оценивается в 400 миллионов долларов, однако источники предполагают, что цена для президента Трампа будет снижена. Однако Трамп неоднократно называл потенциальную сделку "подарком", что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые усомнились в этичности такого щедрого жеста со стороны королевской семьи Катара. Ранее сообщалось, что Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки – конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды. Поэтому Пентагону было поручено рассматривать возможность приобретения нового президентского самолета у альтернативного поставщика.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html
https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html
катар
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в мире, катар, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, министерство обороны сша, boeing 747
В мире, Катар, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Министерство обороны США, Boeing 747
США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ

CNN: администрация США выступила с инициативой о покупке Boeing 747 у Катара

© AP Photo / Matt SlocumСамолет Boeing-747 президента США Дональда Трампа (Air Force One)
Самолет Boeing-747 президента США Дональда Трампа (Air Force One) - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Matt Slocum
Самолет Boeing-747 президента США Дональда Трампа (Air Force One). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Именно администрация США выступила с инициативой о возможности приобретения Boeing 747, вопреки заявлениям о том, что Катар сам предложил в качестве "подарка" Дональду Трампу этот самолет, сообщает телеканал CNN.
"Трамп поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу найти список пригодных для использования самолетов," – сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
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Как утверждают источники, изначально речь шла об аренде самолета, а не о его покупке. Лица, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что сделка все еще находится на стадии обсуждения юристами обеих сторон. Стоимость самолета оценивается в 400 миллионов долларов, однако источники предполагают, что цена для президента Трампа будет снижена.
Однако Трамп неоднократно называл потенциальную сделку "подарком", что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые усомнились в этичности такого щедрого жеста со стороны королевской семьи Катара.
Ранее сообщалось, что Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки – конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды. Поэтому Пентагону было поручено рассматривать возможность приобретения нового президентского самолета у альтернативного поставщика.
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В миреКатарСШАБлижний ВостокДональд ТрампСтив УиткоффМинистерство обороны СШАBoeing 747
 
 
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