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Спецоперация, 20 мая: ВСУ за сутки потеряли почти 1300 военнослужащих - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2018112569.html
Спецоперация, 20 мая: ВСУ за сутки потеряли почти 1300 военнослужащих
Спецоперация, 20 мая: ВСУ за сутки потеряли почти 1300 военнослужащих - РИА Новости, 20.05.2025
Спецоперация, 20 мая: ВСУ за сутки потеряли почти 1300 военнослужащих
Вооруженные силы Украины на разных направлениях спецоперации в течение суток потеряли до 1290 военнослужащих, уничтожены три танка, говорится в сводке... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:31:00+03:00
2025-05-20T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
чехия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины на разных направлениях спецоперации в течение суток потеряли до 1290 военнослужащих, уничтожены три танка, говорится в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россия готова к переговорам Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такие переговоры могут позволить обрести мир. При этом Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. Медведев сказал, что у Украины есть последняя возможность сохранить после военных действий какую-то государственность и получить шанс на мирное развитие, подчеркнув, что в нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие. Кроме того, он заявил, что предстоит еще значительная работа по возможному документу с Украиной, а уровень, на котором его могут подписать, будет зависеть от ситуации. Также зампред Совбеза РФ отметил, что появление войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться как рецидив военной угрозы, возможно их признание законной целью. Контакты Трампа с ЕС после разговора с Путиным Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что попросил президента РФ Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios со ссылкой на источник. Путин заявил в понедельник, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Кроме того, портал Axios сообщил, что лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов Трампа о том, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня на Украине. По данным портала, в ходе разговора с Трампом премьер Италии Джорджа Мелони спросила о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны РФ. Лавров о телефонном разговоре Путина и Трампа Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил нацеленность РФ на справедливое решение конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Также он сказал, что гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса. Лавров отметил, что эта позиция была в очередной раз подтверждена Путиным в ходе его телефонного разговора с Трампом. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что само по себе возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны. По ее словам, в настоящее время важно реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле на встрече делегаций Москвы и Киева 16 мая, так как "дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это". Летчиков на F-16 для Украины будут готовить совместно с Чехией Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. Шмыгаль объявил об этом на брифинге по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой. При этом других подробностей он не привел. Премьер украинского правительства добавил, что Украина и Чехия намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий". Сикорский призвал ЕС инвестировать в производство дронов на Украине Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза инвестировать в производство дронов на Украине. Он сказал, что все, что они могут сделать сразу – это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, в производстве дронов. При этом он отметил, что страны ЕС могут развивать производство дронов на Украине с пользой для себя, так как нынешний конфликт считается в основном войной дронов.
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украина, россия, чехия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Чехия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Евросоюз

Спецоперация, 20 мая: ВСУ за сутки потеряли почти 1300 военнослужащих

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины на разных направлениях спецоперации в течение суток потеряли до 1290 военнослужащих, уничтожены три танка, говорится в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
СМИ: Киев включит в списки обмена с Москвой пленных, обвиненных в госизмене
Вчера, 13:04

Россия готова к переговорам

Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, такие переговоры могут позволить обрести мир. При этом Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора.
Медведев сказал, что у Украины есть последняя возможность сохранить после военных действий какую-то государственность и получить шанс на мирное развитие, подчеркнув, что в нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие.
Кроме того, он заявил, что предстоит еще значительная работа по возможному документу с Украиной, а уровень, на котором его могут подписать, будет зависеть от ситуации.
Также зампред Совбеза РФ отметил, что появление войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться как рецидив военной угрозы, возможно их признание законной целью.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
Вчера, 09:13

Контакты Трампа с ЕС после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что попросил президента РФ Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios со ссылкой на источник.
Путин заявил в понедельник, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.
Кроме того, портал Axios сообщил, что лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов Трампа о том, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня на Украине.
По данным портала, в ходе разговора с Трампом премьер Италии Джорджа Мелони спросила о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны РФ.
Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Вчера, 09:01

Лавров о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил нацеленность РФ на справедливое решение конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях.
Также он сказал, что гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса.
Лавров отметил, что эта позиция была в очередной раз подтверждена Путиным в ходе его телефонного разговора с Трампом.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что само по себе возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны.
По ее словам, в настоящее время важно реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле на встрече делегаций Москвы и Киева 16 мая, так как "дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это".
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Российские войска поразили военный аэродром ВСУ
Вчера, 15:57

Летчиков на F-16 для Украины будут готовить совместно с Чехией

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины.
Шмыгаль объявил об этом на брифинге по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой. При этом других подробностей он не привел.
Премьер украинского правительства добавил, что Украина и Чехия намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Раде раскрыли, что будет с Украиной после разговора Путина и Трампа
Вчера, 16:55

Сикорский призвал ЕС инвестировать в производство дронов на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза инвестировать в производство дронов на Украине.
Он сказал, что все, что они могут сделать сразу – это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, в производстве дронов.
При этом он отметил, что страны ЕС могут развивать производство дронов на Украине с пользой для себя, так как нынешний конфликт считается в основном войной дронов.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио
Вчера, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЧехияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий МедведевЕвросоюз
 
 
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