https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017976304.html

Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.05.2025

Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Расчет 120-мм миномета десантников из Новороссийска уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в зоне проведения СВО, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:10:00+03:00

2025-05-20T05:10:00+03:00

2025-05-20T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

новороссийск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета десантников из Новороссийска уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в зоне проведения СВО, рассказали РИА Новости в Министерстве обороны России. "Военнослужащие разведывательного подразделения ВДВ на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ. Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. В качестве средства по уничтожению живой силы противника военнослужащие минометной батареи десантно-штурмового батальона использовали 120-миллиметровый миномет", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны РФ пояснили, что вражеский расчет БПЛА был обнаружен при помощи систем разведки, которая передала координаты цели, а "минометчики в кратчайшее время нанесли огневое поражение по выявленному пункту управления". Минометный расчет во время боевой работы использовал рельеф местности. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, новороссийск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии