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Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
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05:10 20.05.2025
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Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Расчет 120-мм миномета десантников из Новороссийска уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в зоне проведения СВО, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:10:00+03:00
2025-05-20T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета десантников из Новороссийска уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в зоне проведения СВО, рассказали РИА Новости в Министерстве обороны России. "Военнослужащие разведывательного подразделения ВДВ на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ. Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. В качестве средства по уничтожению живой силы противника военнослужащие минометной батареи десантно-штурмового батальона использовали 120-миллиметровый миномет", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны РФ пояснили, что вражеский расчет БПЛА был обнаружен при помощи систем разведки, которая передала координаты цели, а "минометчики в кратчайшее время нанесли огневое поражение по выявленному пункту управления". Минометный расчет во время боевой работы использовал рельеф местности. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
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безопасность, новороссийск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Российские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Расчет миномета ВДВ уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

© Фото : Минобороны РФМинометный комплекс 2С12А "Сани" в зоне СВО
Минометный комплекс 2С12А Сани в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Минобороны РФ
Минометный комплекс 2С12А "Сани" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Расчет 120-мм миномета десантников из Новороссийска уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Ореховском направлении в зоне проведения СВО, рассказали РИА Новости в Министерстве обороны России.
"Военнослужащие разведывательного подразделения ВДВ на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ. Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. В качестве средства по уничтожению живой силы противника военнослужащие минометной батареи десантно-штурмового батальона использовали 120-миллиметровый миномет", - говорится в сообщении ведомства.
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В Минобороны РФ пояснили, что вражеский расчет БПЛА был обнаружен при помощи систем разведки, которая передала координаты цели, а "минометчики в кратчайшее время нанесли огневое поражение по выявленному пункту управления".
Минометный расчет во время боевой работы использовал рельеф местности. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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