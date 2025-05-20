https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017976150.html

На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА

На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА - РИА Новости, 20.05.2025

На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА

Бойцы группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:09:00+03:00

2025-05-20T05:09:00+03:00

2025-05-20T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно перемещаются между позициями, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства", — рассказали в ведомстве.Минобороны уточнило, что при обнаружении БПЛА или FPV-дронов противника бойцы немедленно открывают огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья. Ежедневно таким образом они уничтожают десятки беспилотников, угрожающих позициям российских войск и транспортным маршрутам вблизи линии фронта."Приходится своей жизнью рисковать, чтобы спасти другую. И танк, и миномет по нам работает — за каждого сбитого "комика" по два-три прилета кассеты или миномета. Поэтому отрабатываем "комика" и стараемся сбежать побыстрее", — рассказал заместитель командира взвода Дмитрий Ивлев.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ, за него продолжаются ожесточенные бои. Взятие города под контроль позволило бы ВС России фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы украины, донбасс