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На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 20.05.2025 (обновлено: 08:32 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017976150.html
На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА
На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА - РИА Новости, 20.05.2025
На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА
Бойцы группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:09:00+03:00
2025-05-20T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
вооруженные силы украины
донбасс
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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно перемещаются между позициями, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства", — рассказали в ведомстве.Минобороны уточнило, что при обнаружении БПЛА или FPV-дронов противника бойцы немедленно открывают огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья. Ежедневно таким образом они уничтожают десятки беспилотников, угрожающих позициям российских войск и транспортным маршрутам вблизи линии фронта."Приходится своей жизнью рисковать, чтобы спасти другую. И танк, и миномет по нам работает — за каждого сбитого "комика" по два-три прилета кассеты или миномета. Поэтому отрабатываем "комика" и стараемся сбежать побыстрее", — рассказал заместитель командира взвода Дмитрий Ивлев.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ, за него продолжаются ожесточенные бои. Взятие города под контроль позволило бы ВС России фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Донбасс
На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА

ВС РФ создали систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника для защиты позиций российских войск на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости и багги оперативно перемещаются между позициями, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства", — рассказали в ведомстве.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске
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Минобороны уточнило, что при обнаружении БПЛА или FPV-дронов противника бойцы немедленно открывают огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья. Ежедневно таким образом они уничтожают десятки беспилотников, угрожающих позициям российских войск и транспортным маршрутам вблизи линии фронта.
«
"Приходится своей жизнью рисковать, чтобы спасти другую. И танк, и миномет по нам работает — за каждого сбитого "комика" по два-три прилета кассеты или миномета. Поэтому отрабатываем "комика" и стараемся сбежать побыстрее", — рассказал заместитель командира взвода Дмитрий Ивлев.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ, за него продолжаются ожесточенные бои. Взятие города под контроль позволило бы ВС России фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасноармейскВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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