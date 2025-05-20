Рейтинг@Mail.ru
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017975981.html
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении
Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:08:00+03:00
2025-05-20T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdd5a9ac8e948e7ec1adeb30cbaa68d3.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, за последние двое суток были обнаружены и уничтожены: беспилотный летательный аппарат типа "Баба-Яга", легкобронированный автомобиль, танк и расчет БПЛА противника", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно демонстрируют высокую эффективность в поражении живой силы, техники и артиллерийских позиций ВСУ на ореховском направлении. "Выявление противника, уничтожение пехоты, танков, артиллерии, отсечение ротации, выявление и уничтожение БПЛА коптерного типа, таких как "Баба-Яга" и октокоптеры", - рассказал о задачах подразделения командир взвода БПЛА с позывным "Летчик".
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_677667b7a412a04316a8e87d98b0223f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении

Операторы FPV-дронов группы Днепр уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, за последние двое суток были обнаружены и уничтожены: беспилотный летательный аппарат типа "Баба-Яга", легкобронированный автомобиль, танк и расчет БПЛА противника", - сообщили в военном ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева
7 мая, 15:24
В Минобороны отметили, что операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно демонстрируют высокую эффективность в поражении живой силы, техники и артиллерийских позиций ВСУ на ореховском направлении.
"Выявление противника, уничтожение пехоты, танков, артиллерии, отсечение ротации, выявление и уничтожение БПЛА коптерного типа, таких как "Баба-Яга" и октокоптеры", - рассказал о задачах подразделения командир взвода БПЛА с позывным "Летчик".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала