https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017975981.html

Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении

Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.05.2025

Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении

Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:08:00+03:00

2025-05-20T05:08:00+03:00

2025-05-20T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, за последние двое суток были обнаружены и уничтожены: беспилотный летательный аппарат типа "Баба-Яга", легкобронированный автомобиль, танк и расчет БПЛА противника", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно демонстрируют высокую эффективность в поражении живой силы, техники и артиллерийских позиций ВСУ на ореховском направлении. "Выявление противника, уничтожение пехоты, танков, артиллерии, отсечение ротации, выявление и уничтожение БПЛА коптерного типа, таких как "Баба-Яга" и октокоптеры", - рассказал о задачах подразделения командир взвода БПЛА с позывным "Летчик".

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность