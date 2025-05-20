https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017975822.html
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:07:00+03:00
2025-05-20T05:07:00+03:00
2025-05-20T05:07:00+03:00
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су-25
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "Срочно была поставлена задача. Выполнили осмотр самолета. Инженерный состав все проверил и мы пошли на удар. Выполнили удар точно цель", - приводятся в сообщении слова летчика Су-25 с позывным "Стрела".
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки войск Восток