https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017975822.html

Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ

Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025

Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:07:00+03:00

2025-05-20T05:07:00+03:00

2025-05-20T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "Срочно была поставлена задача. Выполнили осмотр самолета. Инженерный состав все проверил и мы пошли на удар. Выполнили удар точно цель", - приводятся в сообщении слова летчика Су-25 с позывным "Стрела".

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25