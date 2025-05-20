Рейтинг@Mail.ru
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017975822.html
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:07:00+03:00
2025-05-20T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/52/1513925219_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_8991aa389e347fe0eb395fff0e5f8b88.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "Срочно была поставлена задача. Выполнили осмотр самолета. Инженерный состав все проверил и мы пошли на удар. Выполнили удар точно цель", - приводятся в сообщении слова летчика Су-25 с позывным "Стрела".
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/52/1513925219_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_c2c4bd49ee8faca6eec3ea7f70284cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки войск Восток

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский штурмовик Су-25
Российский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Российский штурмовик Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева
7 мая, 15:24
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
"Срочно была поставлена задача. Выполнили осмотр самолета. Инженерный состав все проверил и мы пошли на удар. Выполнили удар точно цель", - приводятся в сообщении слова летчика Су-25 с позывным "Стрела".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала