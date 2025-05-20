Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой
Гвардии рядовой Пугачев уничтожил беспилотник ВСУ из личного оружия
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гвардии рядовой Алексей Пугачев получил осколочное ранение руки, уничтожив беспилотник ВСУ из личного оружия, но продолжил выполнять поставленные задачи, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, гвардии рядовой Алексей Пугачев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений и в ходе интенсивной стрельбы по вражеским целям заметил приближающийся дрон-камикадзе противника.
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"Быстро сориентировавшись в обстановке, гвардии рядовой Алексей Пугачев из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил беспилотник врага, не позволив ему нанести повреждения орудию. В результате детонации дрона Алексей получил осколочное ранение руки. Оказав себе первую медицинскую помощь, Алексей Пугачев продолжил эффективно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что благодаря решительным действиям Пугачева расчет артиллерийского орудия уничтожил огневые точки ВСУ, что способствовало продвижению российских войск и занятию новых позиций.
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