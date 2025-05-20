https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017962582.html

Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой

Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой - РИА Новости, 20.05.2025

Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой

Гвардии рядовой Алексей Пугачев получил осколочное ранение руки, уничтожив беспилотник ВСУ из личного оружия, но продолжил выполнять поставленные задачи,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:44:00+03:00

2025-05-20T00:44:00+03:00

2025-05-20T00:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гвардии рядовой Алексей Пугачев получил осколочное ранение руки, уничтожив беспилотник ВСУ из личного оружия, но продолжил выполнять поставленные задачи, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, гвардии рядовой Алексей Пугачев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений и в ходе интенсивной стрельбы по вражеским целям заметил приближающийся дрон-камикадзе противника. "Быстро сориентировавшись в обстановке, гвардии рядовой Алексей Пугачев из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил беспилотник врага, не позволив ему нанести повреждения орудию. В результате детонации дрона Алексей получил осколочное ранение руки. Оказав себе первую медицинскую помощь, Алексей Пугачев продолжил эффективно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что благодаря решительным действиям Пугачева расчет артиллерийского орудия уничтожил огневые точки ВСУ, что способствовало продвижению российских войск и занятию новых позиций.

https://ria.ru/20250505/stepanov-2015155131.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность