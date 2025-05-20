Рейтинг@Mail.ru
Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017962582.html
Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой
Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой - РИА Новости, 20.05.2025
Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой
Гвардии рядовой Алексей Пугачев получил осколочное ранение руки, уничтожив беспилотник ВСУ из личного оружия, но продолжил выполнять поставленные задачи,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:44:00+03:00
2025-05-20T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гвардии рядовой Алексей Пугачев получил осколочное ранение руки, уничтожив беспилотник ВСУ из личного оружия, но продолжил выполнять поставленные задачи, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, гвардии рядовой Алексей Пугачев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений и в ходе интенсивной стрельбы по вражеским целям заметил приближающийся дрон-камикадзе противника. "Быстро сориентировавшись в обстановке, гвардии рядовой Алексей Пугачев из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил беспилотник врага, не позволив ему нанести повреждения орудию. В результате детонации дрона Алексей получил осколочное ранение руки. Оказав себе первую медицинскую помощь, Алексей Пугачев продолжил эффективно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что благодаря решительным действиям Пугачева расчет артиллерийского орудия уничтожил огневые точки ВСУ, что способствовало продвижению российских войск и занятию новых позиций.
https://ria.ru/20250505/stepanov-2015155131.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой

Гвардии рядовой Пугачев уничтожил беспилотник ВСУ из личного оружия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гвардии рядовой Алексей Пугачев получил осколочное ранение руки, уничтожив беспилотник ВСУ из личного оружия, но продолжил выполнять поставленные задачи, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, гвардии рядовой Алексей Пугачев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений и в ходе интенсивной стрельбы по вражеским целям заметил приближающийся дрон-камикадзе противника.
Житель Иркутской области, участник СВО Сергей Степанов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Жителя Приангарья удостоили звания Героя России
5 мая, 20:11
"Быстро сориентировавшись в обстановке, гвардии рядовой Алексей Пугачев из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил беспилотник врага, не позволив ему нанести повреждения орудию. В результате детонации дрона Алексей получил осколочное ранение руки. Оказав себе первую медицинскую помощь, Алексей Пугачев продолжил эффективно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что благодаря решительным действиям Пугачева расчет артиллерийского орудия уничтожил огневые точки ВСУ, что способствовало продвижению российских войск и занятию новых позиций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала